‘Una música verdaderamente talentosa’, así ha descrito a Kate Middleton el intérprete Tom Walker

A punto de cumplir 40 años, la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ha sido objeto de todo tipo de semblanzas. Aunque pareciera que se conoce todo sobre ella, después de dos décadas bajo la mirada pública -diez de ellos como miembro oficial de la Familia Real británica-, Kate todavía tiene algunos destellos que llegan a sorprender a más de uno. Su elegancia y sofisticación son solamente complementos a los muchos talentos que ha mostrado a lo largo de los años, además de la compasión y cercanía que caracterizan cada una de sus apariciones. En estas fiestas se ha podido conocer un poco más de la Duquesa y es que aunque parecía que su aparición en el concierto de villancicos que organizó sería una más en su calendario, poco a poco se fue viendo que las cosas irían más allá. No solamente fungió como presentadora del especial televisivo que se realizó con el título de Royal Carols: Together at Christmas, sino que el secreto mejor guardado de la noche fue la interpretación que hizo al piano con el cantante Tom Walker, quien ahora se ha deshecho en halagos por la Duquesa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El romántico momento de William y Kate que quedó documentado en cámara

¡Toda una estrella de la música! Kate Middleton muestra su talento al tocar el piano en un concierto navideño

En el show británico de Lorraine, Tom fue cuestionado por este importante momento en su carrera, a lo que respondió comentando sobre Kate: “Ella es fantástica, una música verdaderamente talentosa. Tuvimos un ensayo súper secreto para asegurarnos de que éramos compatibles, fue en los Metropolitan Studios”. En la aparición en la Westminster Abbey, la Duquesa tocó el piano mientras Walker interpretó su canción For Those Who Can’t Be Here.

El músico también compartió cómo es que se dio esta colaboración. Al parecer, todo comenzó durante el evento de caridad The Forward Trust, en el que Tom cantó Leave a Light On, en la que habla de las personas con problemas con las adicciones. “Hicimos un evento de caridad juntos y platicamos, y me buscaron después para preguntarme si podía tocar en el servicio de villancicos. El equipo de la Duquesa me preguntó si ella podía acompañarme en el piano para el concierto en vivo, increíble”, contó Walker.

VER GALERÍA

Con un elegante atuendo rojo, Kate Middleton brilló en el concierto de Navidad

Con el plan en marcha, llegó un ensayo muy discreto, para que la Duquesa pudiera familiarizarse con el piano que tocaría. “Ensayamos la canción como nueve veces y al final ella lo había conseguido absolutamente, y después se fue por unos días y practicó, para después finalmente poder grabarlo”, contó, “Pienso que los dos estábamos muy nerviosos de que no saliera como estaba planeado y alguno de nosotros defraudara a la otra persona, pero ella estuvo absolutamente fabulosa, lo logró”. La cercanía y complicidad que consiguieron al colaborar juntos quedó documentada en el video de la canción cuando la Duquesa sonrío de forma especial al cantante quien respondió el gesto.

La emoción del cantante

Esta no es la primera vez en la que Tom hace referencia a este momento, pero sí en la que platica sobre la Duquesa. Antes de esta entrevista, el cantante aprovechó una de las tendencias de Tiktok para mostrar cómo nunca imaginó siendo un niño que algún día podría llegar con su música a un lugar como el que tuvo en este especial concierto. “¿Yo con la realeza? Esta es una de las experiencias más grandes de mi vida”, escribió en uno de los videos, mientras que en otro con un clip de su infancia puso: “Ha sido un camino largo pero no podría estar más feliz…Si tan solo él supiera que estaría presentándose en la Westminster Abbey algún día”.

VER GALERÍA