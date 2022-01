Ni te imaginas cuánto recibirá Meghan por su triunfo en su batalla contra los tabloides

La batalla de Meghan Markle contra los tabloides por la publicación de una carta personal que escribió a su padre poco después de su boda en el 2018 fue una larga y dura, en la que se escribieron capítulos complicados que no dejaban muy bien parada a la Duquesa. A pesar de esto, Meghan no quitó el dedo del renglón y después de varios meses, la Corte le dio la razón hace un tiempo ya. Pero cuando parecía que se había visto lo último de este desencuentro, Associated Newspapers Limited y sus publicaciones Mail On Sunday y Mail Online, decidieron apelar la decisión, dando aún más pruebas que supuestamente sustentaban su caso. Esto no fue suficiente y nuevamente, hace algunas semanas, la corte de apelaciones volvió a dar el triunfo a la Duquesa. Con la batalla ganada, ¿cuánto recibirá Meghan como compensación?

Según ha publicado el Mail Online, el Mail On Sunday pagará a la Duquesa de Sussex únicamente 1 libra esterlina (alrededor de $27.59 pesos mexicanos) en daños por la invasión de privacidad que se ha determinado sucedió ante la publicación de cinco artículos en los que se reproducían partes de una carta que Meghan escribió para su padre Thomas Markle en agosto del 2018. Pero esto no será todo, la publicación da a conocer que la editorial pagará una suma confidencial por los daños, además de que se espera que tenga que cubrir los gastos legales de la Duquesa que podrían ser de hasta siete cifras. En esta nota, el grupo editorial también deja ver que el Mail Online no apelará la decisión de la corte de apelaciones.

Meghan Markle recibe su esperada disculpa pública por parte de los tabloides británicos

La disculpa pública

Como parte de la decisión del juez tomada en marzo del año pasado, desde un primer momento se anunció que el grupo editorial tenía que publicar una disculpa pública a la Duquesa, la cual no realizaron hasta recibir el fallo de la corte de apelaciones. Fue un día después de Navidad cuando tanto en la edición impresa del Mail On Sunday como en el Mail Online se publicó este mensaje. En la primera plana del tabloide se leía: “La Duquesa de Sussex gana su caso legal por infracción de derechos de autor contra Associated Newspapaers por artículos públicados en The Mail on Sunday y publicados en Mail Online”. La extensión del mensaje continuaba en la página 3, diciendo: “Después de la audiencia en el 19 y 20 de enero del 2021 y después de la audiencia el 5 de mayo del 2021, la Corte ha dado la razón a la Duquesa de Sussex en su denuncia de infracción de derecho de autor. La corte encontró que Associated Newspapers infringió su derecho de autor al publicar en The Mail on Sunday y Mail Online extractos de una carta escrita a mano para su padre. Remuneraciones financieras se han acordado”.

En su momento, Meghan lanzó un comunicado ante el fallo en su favor: “Esta es una victoria no solamente para mí, sino para todos los que han tenido miedo de defender lo que es correcto. Mientras que este triunfo sienta precedentes, lo que importa más es que ahora somos colectivamente suficientemente valientes para reformar la industria de los tabloides que condiciona a la gente a ser cruel, y se enriquece de mentiras y del dolor que crean. Desde el día uno, he tratado esta demanda como una medida importante de lo correcto contra lo incorrecto”.

