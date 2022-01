El emotivo detalle del collar de Beatriz de York La Princesa no solamente quiso honrar a su bebé Sienna y a su esposo Edo, sino también al hijo de este

Las tradiciones invernales para los royals suelen estar perfectamente establecidas, por lo que para nadie ha sido una sorpresa que las York se encuentren en Verbier. Tal como han hecho desde hace años, la Duquesa de York y sus hijas están de visita en el paraíso invernal suizo, aunque esta vez las cosas son muy diferentes. No solamente las dos se encuentran acompañadas de sus esposos, sino que también es la primera vez que visitan la estación de esquí con sus pequeños hijos. Sumado a ellos, también se encuentra en el viaje Wolfie, el hijo de Edoardo Mapelli Mozzi, esposo de la Princesa Beatriz. Ha sido precisamente la Princesa quien ha acaparado todas las miradas, no solamente por su brillo como nueva mamá, sino por algunos detalles de su look.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Beatriz de York y su esposo Edoardo, en su primera date como papás

Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi anuncian el nombre que eligieron para su hija

Al parecer, previo a su viaje a este rincón suizo, Beatriz realizó unas compras después de Navidad en el barrio de Chelsea en Londres, según documentó en una serie de fotografías el Dailymail. En ellas se ve a Beatriz llevando una sencilla falda negra con mallas, botines de piso y una estilosa chamarra en color marfil de Loro Piana. Como complementos, llevó un gorro invernal, muy de acuerdo con la temporada, y un colorido cubrebocas floral en rosa.

Pero ninguno de los detalles de su look llamó tanto la atención como el collar que portaba. Se trata de una sencilla cadena de oro larga que cuenta con tres iniciales colgando. La S, en honor a su hija Sienna, la E por su marido Edoardo y la W por Wolfie, el hijo del empresario. Esta última inclusión fue la que conmovió a más de uno, y es que en las contadas ocasiones que Beatriz ha hablado del pequeño, se ha referido a él con enorme cariño, dejando claro que su papel como madrastra es uno de los más importantes en su vida. Hace unos meses, en una columna que escribió para el Evening Standard compartió: “Este año tuve el gran honor de convertirme en madrastra, y he tenido los momentos más increíbles al recordar algunos de mis cuentos para dormir favoritos”. Además, ha de recordarse que el pequeño fue pajecito en la boda de Beatriz y Edo, y también parece tener una relación cercana con la Duquesa de York, quien también se ha referido a él en algunas entrevistas.

Aunque no se ha descubierto la procedencia detrás de este especial collar, en Net-A-Porter unas letras muy similares con diseño texturizado, se encuentran disponibles por 125 libras esterlinas cada una (alrededor de $3,468 pesos mexicanos).

VER GALERÍA

La Princesa Beatriz habla por primera vez del gran honor de ser madrastra

El primer viaje a Verbier de la familia al completo

El famoso rincón suizo cuenta con un especial significado para las hermanas York, que lo visitan desde que era muy pequeñas. Desde entonces, este lugar es donde comenzaron a escribir sus historias del corazón y las ha acompañado a lo largo de su crecimiento. Ahora, convertidas en madres, parece que quieren compartir con sus hijos su amor por este lugar, por lo que a nadie ha sorprendido que a pesar de las dificultades que se encuentran enfrentando en casa, hayan decidido hacer maletas y emprender camino para tierras suizas como lo han hecho durante décadas. Las imágenes han mostrado a las hermanas, sus esposos y la Duquesa de York disfrutando de las noches en el exclusivo lugar, mientras que otras más han dejado ver a Beatriz en su papel de nueva mamá con Sienna en una carriola, además de ayudando a Wolfie a hacer sus pininos en los esquíes.

VER GALERÍA