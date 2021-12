¿Qué tanto sabes de la Familia Real británica?

El mundo de la realeza es fascinante, y pocas casas reales son tan conocidas a nivel internacional como la británica. La Reina Isabel ha encabezado a una de las familias más fascinantes del mundo. Por supuesto, más allá de las situaciones personales de cada uno de sus miembros, llama la atención el protocolo con el que siempre se han manejado y a lo largo de la historia, estos detalles han marcado completamente sus vidas. No por nada, Netflix les ha dedicado una de sus producciones más exitosas, -tanto en cuanto al público como en cuanto a los galardones que ha recibido- The Crown. Pero conocer los detalles detrás de la historia de los Windsor no siempre es fácil, muchas veces es más sencillo dejarse llevar por las historias que se van conociendo poco a poco de sus miembros sin saber el trasfondo de lo que sucede de puertas de Palacio adentro. Pero si tú te consideras un completo experto en esta familia real, te invitamos a que respondas este quiz y pongas a prueba tus conocimientos. Todas las respuestas tienen una explicación e historia detrás de ellas, y muchas te las hemos contado en nuestras notas a lo largo de los años. Así que prepárate y en este día de descanso y convivencia familiar, deja ver qué tanto sabes de los Windsor.