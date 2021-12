Carlos y Camila confirman que pasarán la Navidad con la Reina

A pesar de que se esperaba que en esta ocasión la Reina Isabel pudiera retomar sus tradiciones navideñas y pudiera reunir a toda su familia en Sandringham, la nueva variante del Covid-19 cambió los planes y el Palacio de Buckingham anunció no solamente la cancelación del almuerzo para la familia extendida de la monarca, sino también el viaje de la monarca a su residencia de Norfolk. Ante esta situación, surgió la gran interrogante, ¿con quién pasará la Navidad la Reina? Aunque el año pasado no hubo problema en que pasara la Navidad de forma discreta en el Castillo de Windsor, ante la lamentable pérdida de su marido hace unos cuantos meses, se esperaba que los Windsor cerraran filas para poder acompañarla en este duro momento. Mientras se barajean nombres para pasar estas fechas con ella, hay ya dos confirmados en la selecta lista, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall.

¿Con quién podría pasar la Navidad la Reina?

El esposo de la Princesa Anne dio positivo a Covid-19 antes de Navidad

Un vocero de Clarence House ha confirmado que el Príncipe de Gales y su esposa Camila pasarán las fiestas con la monarca en el Castillo de Windsor, en donde por segundo año consecutivo tendrá que celebrar de forma reducida. La noticia no podría llegar en mejor momento, después de que apenas ayer se supiera que la Princesa Anne no podrá acompañar a su madre en estas fechas. Según se publicó en Reino Unido, su esposo, Sir Timothy Laurence ha dado a positivo a Covid-19, por lo que tendrán que estar en cuarentena durante las fiestas.

Este es el segundo año consecutivo en el que la Reina pasa la Navidad en Windsor, en vez de Sandringham, en donde las última 3 décadas había pasado las fiestas en compañía de toda su familia. Como es tradición, la monarca parte hacia Sandringham poco antes de Navidad y permanece ahí hasta pasados los primeros días de febrero cuando conmemora el fallecimiento de su padre y su ascensión al trono en privado. Pero, como ha pasado alrededor del mundo, ante las medidas sanitarias tomadas, la Reina ha tenido que cambiar su rutina habitual, y volverá a quedarse en Windsor, en donde solía pasar las fiestas antes de comenzar la tradición del viaje familiar a Sandringham.

El emocionante gesto que la Reina tuvo con uno de sus empleados del que nadie sabía

Los otros candidatos para pasar las fiestas con la Reina

Ante el anuncio de la presencia del Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall en la Navidad de la Reina se comienza a desvelar la incógnita y se suman personas, pues se sospechaba que la pareja podía permanecer en su casa de Highgrove, en Gloucestershire, como lo hizo el año pasado. Con su asistencia a la celebración, se siguen barajeando otros nombres.

Los Duques de York podrían ser algunos de los presentes en estas fiestas, con el regreso de Sarah Ferguson tras el fallecimiento del Duque de Edimburgo. También se ha hablado mucho de los Wessex y sus hijos, quienes no solamente viven muy cerca del castillo, sino que también tienen una de las relaciones más cercanas con la monarca. Si bien, la Princesa Anne no podrá asistir, no se sabe si sus hijos y sus respectivas familias puedan darse una vuelta por Windsor. Quienes también están en duda son los Cambridge, quienes el año pasado se quedaron en su casa Anmer Hall, de Norfolk, y celebraron en privado. Es también sabido que ellos suelen pasar algunas navidades también con los Middleton, por lo que no sería raro que lo hicieran este año.

