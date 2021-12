En su postal navideña, Harry y Meghan por fin presentan a Lilibet

Aunque se tenía esperanzas de que pasara, nadie sabía si se podría lograr. Pero a unas cuantas horas de que comiencen las celebraciones navideñas, el Príncipe Harry y Meghan Markle han dado a conocer su postal navideña y en ella, además de dejar ver a Archie, su primogénito, han presentado por fin a Lilibet, su segunda hija. La pequeña que llegó al mundo en junio de este año hace su primera aparición en un posado familiar, además de que es la primera vez en la que se ve más de Archie, quien desde su nacimiento suele aparecer en las fotografías con su padre de lado o en imágenes en blanco y negro. En esta postal se puede ver lo mucho que ha crecido y lo que se parece a su papá, mientras que Lili también se deja ver muy crecida y convertida en la completa adoración de la familia. Como suele ser en cada publicación que hacen, los Sussex cuidaron cada detalle de esta imagen y del mensaje que han transmitido con ella.

“Felices fiestas. Este año, 2021, recibimos a nuestra hija, Lilibet, en el mundo. Archie nos hizo ‘mamá’ y ‘papá’, y Lili nos hizo una familia”, escribieron junto a la imagen. Tal como se acostumbra en Estados Unidos, la postal sirvió para enfatizar algunos aspectos en los que estuvieron trabajando a lo largo del año. “Mientras esperamos el 2022, hemos hechos donaciones de nuestra parte a varias organizaciones que honran y protegen familias, desde aquellos reubicados desde Afganistán, hasta familias estadounidenses que necesitan incapacidades pagadas: Team Rubicon, Welcome US, Human First Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms”, continúan enumerando las organizaciones que decidieron apoyar, las cuales están enfocadas a las causas a las que más hicieron énfasis este año.

Para cerrar, en un tono más personal, continuaron: “Deseándote una feliz temporada de fiestas y un próspero Año Nuevo, ¡de nuestra familia a la tuya! Como siempre, Harry, Meghan, Archie y Lili”. Los Sussex fueron especialmente cuidadosos en su texto para ser inclusivos y no limitar las fiestas únicamente a la Navidad, sino a las celebraciones de todo tipo que se festejan alrededor de todo el mundo.

El retrato fue tomado por el fotógrafo Alexi Lubomirski, quien estuvo encargado de realizar las fotos de compromiso de Harry y Meghan, así como las imágenes de su boda. La familia posó en unos escalones de madera, al parecer, en algún de su residencia en Montecito, California. A juego, Harry, Archie y Meghan llevan jeans en la imagen, mientras los pequeños combinan en blanco con el vestidito de Lili y la camisa de Archie, Harry y Meghan llevan camisa y suéter en azul marino. La familia entera aparece riendo, mientras los orgullosos padres ven encantados a Lilibet.

La primera aparición de Lilibet

Lili nació el 4 de junio en el Santa Barbara Cottage Hospital, aunque el anuncio de su llegada al mundo se dio dos días más tarde. En un homenaje a su abuela y bisabuela, lleva el apodo de la infancia de la Reina y el nombre de Diana. Actualmente es la octava en la línea al trono, por detrás de su hermano, papá, primos Cambridge, su tío William y su abuelo Carlos.

La imagen ha servido también como pretexto para ver más de Archie, pues el año pasado sus padres prefirieron dar a conocer una ilustración como su postal navideña. A lo largo del año, únicamente se le había visto de espaldas jugando en la playa con Meghan en un clip que se transmitió durante la entrevista de los Sussex con Oprah -además de una breve aparición en el show de Ellen-, por lo que esta imagen también ha dejado ver lo mucho que ha crecido desde aquel video de hace dos años cuando Harry y él posaron para celebrar las fiestas.

