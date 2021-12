El esposo de la Princesa Anne dio positivo a Covid-19 antes de Navidad

Tras la cancelación del almuerzo para la familia extendida que todos los años ofrece la Reina Isabel previo a la Navidad y el anuncio de que la monarca por segundo año consecutivo no podrá pasar las fiestas en Sandringham como es tradición, mucho se ha especulado sobre con quién pasará las fiestas. Como está pasando en muchos países, en Reino Unido se están tomando medidas preventivas ante el continuo contagio de la nueva variante, por lo que el Palacio anunció que se tomarán todas las precauciones en estas fechas. Con esto en mente, entre los nombres que se barajeaban para recibir una invitación para pasar la Navidad en el Castillo de Windsor, estaba el de la Princesa Anne, lo que se ve imposible, ante el reporte del positivo a Covid-19 que su marido, Sir Timothy Laurence, acaba de dar.

HELLO! ha dado a conocer la situación, que también ha sido reportada por los tabloides británicos. Se cree que Sir Timothy, de 66 años, se encuentra aislado en la residencia de la pareja en Gatcombe Park, en Gloucestershire. Esto significaría que sería muy poco probable que la Princesa Anne pueda asistir a la celebración de Navidad en el Castillo de Windsor. Según el Dailymail, fue a principios de esta semana cuando el esposo de la Princesa dio a conocer a sus allegados que había estado en contacto con una persona contagiada y que al hacerse una prueba, ésta resultó positiva. Esto se da apenas a unos días de la Navidad, por lo que la presencia de la pareja en la residencia de la Reina se anticipa imposible. En Reino Unido, las personas vacunadas que dan positivo, deben aislarse por lo menos 7 días, si después de este período dan negativo, pueden dejar el aislamiento.

La gran interrogante

Esta noticia viene a complicar la gran interrogante de los últimos días, ¿con quién pasará la Navidad la Reina? Más allá de que se trata de una fecha importante para todas las personas alrededor del mundo, en esta ocasión se ha puesto especial atención a este detalle, pues se trata de la primera Navidad de la Reina sin su marido, el Duque de Edimburgo, que falleció hace algunos meses. Ante esta situación, se esperaba que la familia cerrara filas en torno de la monarca para que estuviera acompañada en este momento de especial nostalgia, pero ante la situación sanitaria, los planes tuvieron que cambiar.

El año pasado, por primera vez en décadas, la monarca tuvo que cambiar su tradicional viaje a Sandringham para pasar estas semanas rodeada por los suyos, por una sencilla celebración privada en el Castillo de Windsor. En aquella ocasión, ante la cuarentena que se vivía, el gobierno impuso la idea de burbujas en las que solamente las familias nucleares podían convivir en las fiestas. En aquel entonces, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall permanecieron en Highgrove House, en Gloucester, mientras que los Duques de Cambridge pasaron las fiestas en su Anmer Hall de Norfolk. Hasta ahora, no se han dado a conocer sus planes para este año, pero mucho se ha especulado que podrían repetir este mismo modelo. Mientras que los candidatos a pasar las fiestas con la Reina son los York y los Wessex, que no solamente viven cerca de Windsor, sino que también pueden mantener el aislamiento previo para encontrarse con la Reina en estas fechas que, sin duda, no serán fáciles para los Windsor.

