El romántico momento de William y Kate que quedó documentado en cámara

El especial navideño del que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, fue anfitriona hace unos días, todavía no se estrena en televisión, pero ya ha dado mucho de qué hablar. Hace algunos días, los Duques de Cambridge hicieron acto de presencia en la Westminster Abbey para presenciar el evento en el que estuvieron acompañados por miembros de la familia como las Princesas de York con sus respectivos esposos, así como los Middleton, que se dieron cita para acompañar a Kate en este gran día. Si las imágenes del concierto dieron mucho de qué hablar en su momento, el teaser el especial televisivo dejó ver a una festiva Kate muy emocionada por participar en esta cita navideña, y ahora ha sido un nuevo video el que ha dado mucho de qué hablar. En él se ve al Príncipe William con su mujer.

Como suelen hacer en eventos públicos, el Príncipe y la Duquesa mantienen en todo momento la formalidad. Si de vez en cuando se les ve en algunas posiciones más cercanas, la realidad es que siguen el ejemplo de la Reina y el Príncipe Felipe, guardando en todo momento la sobriedad de cada ocasión. Es por esto que una mera mirada puede sorprender a los seguidores de la realeza, como sucedió en esta ocasión.

En el video que dura apenas unos segundos, se ve a Kate y William disfrutando del concierto de villancicos con programa en mano, cuando el Príncipe busca la mirada de su esposa. La Duquesa, al sentir los ojos de su marido, voltea y le sonríe discretamente, gesto que él responde sin quitarle los ojos de encima incluso cuando ella voltea hacia abajo. El instante se dio mientras Ellie Goulding interpretaba las estrofas finales de Have Yourself a Merry Little Christmas. Aquellos románticos apuntan a que podría haberse tratado de un momento en el que los recuerdos de su boda, que se dio hace una década en el mismo escenario, la Westminster Abbey, los embargaron. Esto no sería muy difícil al considerar que Ellie fue la encargada de interpretar Your Song de Elton John en la gran boda real.

Curiosamente, en una escena pocas veces vista, detrás de los Duques de Cambridge se puede ver a la Princesa Beatriz, junto a su marido Edoardo Mapelli Mozzi, y la Princesa Eugenia de York. La realidad es que esta es una de las primeras apariciones de los Mapelli Mozzi como marido y mujer en un evento oficial de la Familia Real, después de que su boda se diera en medio de las restricciones sanitarias. Desde entonces, la pareja ha recibido el nacimiento de su primera hija juntos.

Kate, una experta cuando de Navidad se trata

El evento que en televisión se transmitirá el día de Navidad con el título Royal Carols: Together at Christmas, fue una iniciativa de la Duquesa de Cambridge, en la que la pareja se reunió con algunos pequeños parte de las organizaciones que apoyan. En el primer adelanto del especial, se escucha a una festiva Kate diciendo: “Estoy tan emocionada de estar presentando Together at Christmas en la Westminster Abbey”, mientras lucía un suéter Miu Miu perfecto para la temporada, que por supuesto, se encuentra completamente agotado.

A nivel personal, todavía no se sabe qué pasará con la Navidad de los royals británicos. Con la nueva variante afectando fuertemente los planes internacionales, se habla de un cambio de planes en las tradiciones habituales de la Reina. De momento, se ha cancelado ya su habitual almuerzo con la familia extendida, y se habla de la posibilidad de que se pierda su acostumbrada asistencia al servicio de Navidad en Sandringham.

