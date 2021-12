Kate luce el look perfecto para estas fiestas

Las fiestas están en pleno, con la Navidad a la vuelta de la esquina, las posadas, cenas y reuniones no se han hecho esperar y el clima invernal es el pretexto perfecto para experimentar cuando de moda se trata. Eso lo sabe muy bien la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, quien en las últimas semanas se ha dejado ver en sus compromisos oficiales con algunos guiños a la época, luciendo más de un look en carmín. Pero ninguno de sus looks ha resultado tan festivo como el que se ha podido ver en el primer adelanto de la transmisión del concierto de villancicos que organizó hace algunos días. Se ha dado a conocer el primer trailer de Royal Carols: Together At Christmas, que se transmitirá en Reino Unido por ITV el día de Navidad e inmediatamente los ojos se posaron sobre el suéter que lleva Kate, que se ha vuelto todo un objeto del deseo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El frambuesa, el color que debes probar esta temporada según el clóset de Kate

Simplemente espectacular, Kate Middleton deslumbra con su vestido joya

Aunque la transmisión será sobre aquel concierto que tuvo lugar la semana pasada, en el que se vio a Kate luciendo un coat dress de Catherine Walker en carmín, todo apunta a que la Duquesa grabó una presentación especial para el programa televisivo en el que se le ve con este nuevo look. “Estoy tan emocionada de estar presentado Together At Christmas en la Westminster Abbey”, se le escucha decir en esa porción del clip. Y si el concierto ya es muy esperado, el saber de dónde era el suéter se convirtió en toda una misión para los fanáticos del estilo de la Duquesa.

Se trata de un suéter de lana en rojo con brocados en forma de rombo con pompones carmín en el centro de cada uno de ellos, con diseños de rosas en blanco y negro intercalados hileras. Como más siempre es más cuando de moda se trata, cuenta con botonadura fantasía con aplicaciones de perlas pequeñas y el toque final lo da un cuello Peter Pan en blanco para contrastar con el rojo predominante. Aunque el estilo de la Duquesa suele ser mucho más sencillo que este diseño, es bien sabido que en la temporada navideña Kate se da algunas licencias. Pero, ¿de dónde es el suéter? Es una pieza de la firma Miu Miu que podía conseguirse por 1,350 libras esterlinas (alrededor de $37, 142 pesos mexicanos), pero ya se encuentra completamente agotado.

VER GALERÍA

Esta no es la primera vez en la que Kate se une al espíritu navideño, el año pasado combinó un par de abrigos con bufandas de tartán y hasta un suéter de lana con tejidos de la temporada. Y en el 2019, echando la casa por la ventana, para el programa especial de cocina en el que participó, encantó con un vestido rojo con estampados en blanco de Alessandra Rich. Por supuesto, estos looks simplemente han sido alternos a sus esperados looks de la misa navideña de Sandringham.

Los accesibles looks de los niños Cambridge en su posado familiar

El otro suéter barroco que encantó

Pero Kate no fue la primera en llevar un vistoso suéter barroco que se convirtió en todo un objeto del deseo. La primera en hacerlo fue la Princesa Diana, quien apareció en uno de los partidos de polo de su marido en un suéter rojo con diseños de ovejas blancas -sin que faltara una negra, para el toque humorístico-. La pieza contaba también con cuello Peter Pan, como el de Kate, pero sumaba un moño negro a modo de corbatín. Aunque durante décadas pasó desapercibido, nuevamente se puso de moda cuando Warm & Wonderful decidió volver a ponerlo a la venta el año pasado.

VER GALERÍA