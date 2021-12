Ya llegó la tarjeta navideña de los Cambridge y ni te imaginas desde dónde posaron

Uno de los momentos más esperados para los seguidores de la realeza ha llegado, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- han dado a conocer la fotografía que han elegido para su postal navideña. Como cada año, posando con sus tres hijos, han dado muestra de lo mucho que han crecido los Principitos, que distan mucho de cómo se veían en la imagen que compartieron en diciembre pasado. A diferencia de otras ocasiones, en las que se les ha visto posar en el granero de su casa de campo, Anmer Hall en Norfolk, esta vez han apostado por un escenario más exótico y diferente, al parecer en lo que es un desierto, en el que seguramente pasaron algunos días de vacaciones a lo largo del año. Se trata de un hermoso escenario en Jordania, lugar que visitaron de forma privada recientemente -y que coincide con el país que visitaron apenas hace unas semanas el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall-.

“Encantados de compartir una nueva imagen de la familia que aparece en la tarjeta de Navidad de este año”, se lee junto a la imagen en las redes sociales de los Duques de Cambridge. Mostrando un lado muy diferente de la familia, en esta ocasión no aparecieron en sencilla ropa invernal como lo han hecho en otras postales navideñas, sino que se les ha visto relajados, en ropa de vacaciones, con William incluso llevando sus bermudas veraniegas, dejando ver una faceta más informal y relajada de la familia.

No es raro que los Cambridge utilicen para su tarjeta una fotografía no tomada explícitamente para la ocasión, y no es la primera vez en la que utilizan un posado tomado durante uno de sus viajes internacionales; pero sí es la primera vez en la que vemos al pequeño Louis posando desde otro país para la cámara. Debido a su edad y los contratiempos de la crisis sanitaria, el más pequeño de los Cambridge no ha podido unirse a sus padres en ningún viaje oficial como han hecho sus hermanos en otras ocasiones.

En una tierna coincidencia, Jordania fue hogar de la familia Middleton cuando Kate era muy pequeña, pues su padre trabajaba para British Airways desde aquel país. Una de las pocas imágenes difundidas de su infancia fue tomada precisamente en unas ruinas históricas del lugar, por lo que seguramente, el viaje estuvo lleno de anécdotas y recuerdos del pasado.

Los looks de la familia

Los Duques que aparecieron esta semana en la Westminster Abbey manteniendo la formalidad que los caracteriza, se mostraron relajados al posar con sus hijos. El Príncipe aparece en la imagen llevando una sencilla camisa polo en café combinada con unas bermudas beige y sencillos mocasines. Mientras que Kate no ha perdido el glamour en un estiloso pero cómodo vestido en olivo.

Los tres pequeños mantuvieron los estilos que su madre les ha dado en las fotografías públicas que se ha dado a conocer de ellos. George llevando una camisa de manga corta en estampado cargo -el cual comenzó a usar hace un par de años haciendo un guiño a su papá- combinada con bermudas beige, y tenis azul marino. El pequeño Louis a juego con su papá y hermano llevó también bermudas y una camisita pongo de mangas cortas a rayas azul marino con blanco; mientras que Charlotte lució uno de sus encantadores vestidos a cuadros con plisados en la parte superior y detalles en las mangas, en azul marino y blanco con los mismos tenis que su hermano menor.

