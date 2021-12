Con un elegante atuendo rojo, Kate Middleton brilló en el concierto de Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella los tradicionales eventos en torno a esta festividad. Por esta razón, los Duques de Cambridge, Kate Middleton y el Príncipe William han arrancado la temporada cumpliendo con una de sus citas preferidas en el año, el servicio de villancicos Together At Christmas que ellos encabezan en apoyo a la The Royal Foundation, donde rinden homenaje al trabajo de las personas y organizaciones en todo el Reino Unido que apoyaron a las comunidades más necesitadas durante la pandemia de Covid-19. Para esta importante cita, la Duquesa de Cambridge brilló con luz propia con un atuendo muy de temporada, un elegante diseño rojo con el que acaparó miradas.

Lista para comenzar la época de look para la temporada decembrina, Kate eligió un abrigo rojo de Catherine Walker con botones a juego y un sofisticado moño en la parte superior, una prenda ideal para hacerle frente al clima invernal. La Duquesa combinó esta prenda con unas zapatillas rojas de Gianvito Rossi, detalle con el que consiguió un outfit del mismo tono, de los pies a la cabeza. Para darle el toque de color, la esposa del Príncipe William, eligió unos pendientes de la reina madre, diseñados con zafiros azules y flecos de diamantes.

Para complementar su look, la Duquesa peinó su cabellera con delicadas ondas y, como de costumbre, utilizó su sonrisa como el “accesorio” que la hizo lucir radiante. Por su parte, el Príncipe William optó por un traje azul marino que utilizó con una corbata roja que hizo juego con el look de su esposa. Así, con sus atuendos combinados de alguna manera, los Duques convirtieron al rojo en la tendencia de este concierto navideño que se transmitirá, el próximo 24 de diciembre, como parte del especial de Navidad de la realeza.

A través de su cuenta oficial de Instagram, los Duques de Cambridge compartieron un álbum de fotos del servicio donde los vimos muy cercanos a los asistentes: “Qué noche tan especial, viendo tantas caras familiares, además de conocer gente inspiradora que ha dado un esfuerzo extra por su comunidad en los últimos tiempos. En todo el país, estas organizaciones y héroes anónimos se han unido y mediante actos de bondad ayudaron a otros frente a desafíos extraordinarios”, se lee como descripción de este post en Instagram donde los vemos felices de convivir con algunos de los asistentes.

Su encuentro con un reno

Durante su asistencia a este concierto de Navidad, la Duquesa de Cambridge protagonizó un divertido momento cuando se acercó a un reno que se encontraba afuera del servicio para acariciarlo. Al ingresar a la Abadía, Kate Middleton se mostró muy atenta con varios de los asistentes, sobre todo con los más jóvenes, pues la vimos estar en cuclilla para conversar con algunos niños que se le acercaron y con quienes no dudó en intercambiar algunas palabras.