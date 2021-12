La grabación de The Crown que podría volver a enfrentar a William y la BBC Aunque el Príncipe pidió que no se volviera a transmitir la entrevista de Diana tras su investigación, la televisora habría permitido al show grabar en sus instalaciones

Como nunca antes, las tres oficinas de los Windsor emitieron un comunicado en conjunto en contra del documental presentado por la BBC en el que entre otros temas, se discutía el distanciamiento de los Príncipes William y Harry. A pesar de que la televisora estatal ha sido especialmente cercana a la Familia Real británica, lo que se ha podido en ocasiones como los compromisos matrimoniales de los Cambridge y los Sussex, cuando cada pareja ha otorgado la única entrevista a este medio; ahora las relaciones son por decir lo menos tensas entre ellos. Desgraciadamente, las cosas no parecen estar cerca de mejorar, después de que se revelara que la BBC podría haber permitido a la producción de The Crown grabar en sus instalaciones una escena alrededor de la recreación de la entrevista de la Princesa Diana para Panorama. ¿Por qué esto podría molestar a William? Porque el Príncipe pidió explícitamente hace unos meses que nunca se volviera a transmitir el polémico programa de su madre, después de que una profunda investigación demostrara los muchos engaños que Martin Bashir empleó para conseguirla.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Martin Bashir engañó a la Princesa Diana para conseguir la entrevista de Panorama

La Familia Real británica tilda de 'exagerado e infundado' el documental sobre los Príncipes William y Harry

Según reporta el Dailymail, la producción de la serie de Netflix fue vista a las afueras de las instalaciones de la BBC, grabando una escena alrededor de la entrevista de Diana para Panorama. Entre los actores que se encontraban en la escena estaba Richard Cordery, quien dará la vida a Marmaduke Hussey, que en aquel entonces era jefe Junta de Gobernadores de la BBC entre 1986 y 1996. El tabloide británico reporta que la escena implicaba solamente la entrada y salida del personaje al edificio y que dentro de las instalaciones no se grabó nada más.

A pesar de la petición explícita de William de no volver a transmitir la entrevista, se espera que The Crown haga una recreación del programa que terminó por poner punto final en el matrimonio de la Princesa Diana y el Príncipe Carlos. Aunque esta charla se dio dos años antes del fallecimiento de Diana, ha tenido que ser 25 años después que, se ha realizado la investigación en la que se ha dejado claro que la Princesa habló después de haber sido sujeto de una serie de engaños que quedaron al descubierto. Aunque tanto la BBC como Bashir se han disculpado por la situación, el Príncipe ha sido claro en lo dolorosas que esas escenas son.

VER GALERÍA

A diferencia de lo sucedido en la BBC, el Conde Spencer -hermano de Diana y principal promotor de la investigación en contra de la entrevista de Panorama-, negó a la producción su solicitud de grabar en Althorp, donde creciera la Princesa y la que se convirtiera en su última morada. “Hicieron una solicitud. Querían grabar aquí. Pero yo en realidad no hago esas cosas. De hecho, para ser honesto, no veo The Crown, así que solamente les dije: ‘Gracias, pero no gracias’”, explicó el hermano de la Princesa en BBC Breakfast. El Conde ha sido muy explícito al solicitar a la producción que especifiquen que el programa es un trabajo de la ficción.

25 años después, ¿qué se puede descubrir detrás de la entrevista de la Princesa Diana?

La petición de William

Al darse a conocer los resultados de la investigación en torno a la entrevista de Diana para Panorama, el Príncipe dijo sentidamente: “En mi opinión, la engañosa manera en la que se obtuvo esta entrevista influyó sustancialmente en lo que dijo mi madre. La entrevista contribuyó enormemente en hacer la relación de mis padres peor, y desde entonces ha lastimado a incontables otros. Trae una tristeza indescriptible el saber que las fallas de la BBC contribuyeron significativamente en su miedo, paranoia y aislamiento que recuerdo de los últimos años con ella. Pero lo que me da más tristeza es que si la BBC hubiera investigado correctamente las quejas y preocupaciones que surgieron por primera vez en 1995, mi madre hubiera sabido que había sido engañada”. Continuando: “Es mi firme opinión que este programa de Panorama no tiene ninguna legitimidad y nunca más debe ser publicado. Efectivamente, establece la falsa narrativa que por un cuarto de siglo ha sido comercializada por la BBC y otros. Esta narrativa cimentada, ahora tiene que ser aludida por la BBC y cualquiera que haya escrito o pretendido escribir sobre estos eventos”.

VER GALERÍA