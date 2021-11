¿La Reina podrá viajar a Sandringham para pasar las fiestas como cada año?

Si hay algo que caracteriza a la Reina Isabel son las tradiciones con las que cumple año con año. Una mujer como ella está acostumbrada a ciertos rituales y protocolos, por lo que no es extraño que su rutina sea ampliamente conocida. Desgraciadamente, el año pasado esto se vio turbado con las limitaciones de movilidad que se vivieron por la pandemia, y cuando las cosas comenzaban a cobrar su curso, han sido las recomendaciones de sus médicos las que han puesto un freno a sus actividades. En medio de las semanas en las que se le solicitó guardar reposo, se acerca una fecha que es muy especial para ella, su traslado a Sandringham para pasar las fiestas. Tradicionalmente, la monarca deja el Palacio de Buckingham unos días antes de Navidad, para pasar esta temporada acompañada de su familia en su residencia en Norfolk, en donde se deja ver en el servicio del 25 de diciembre en la capilla aledaña a su propiedad. Ahí permanece hasta pasado el inicio de febrero, cuando en privado, conmemora el fallecimiento de su padre y su ascensión al trono. Pero, ante las indicaciones médicas que está cumpliendo, ¿podrá realizar el viaje?

Hasta el momento el Palacio de Buckingham no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto, por lo que todo apunta a que los planes siguen en pie. La distancia entre el Castillo de Windsor -donde se encuentra- y Sandringham, es de 3 horas y 22 minutos en automóvil, aunque en otras ocasiones, la monarca ha hecho el recorrido en helicóptero, lo que lo hace considerablemente más breve. Apenas hace unas semanas, tuvo la oportunidad de desplazarse hasta esta residencia vía aérea. De lograrlo en la época navideña, podría pasar ahí las fiestas con el Príncipe Carlos, la Duquesa de Cornwall, los Duques de Cambridge, y tal vez se podrían sumar las nuevas mamás, Beatriz y Eugenia de York, con sus respectivos esposos y bebés.

Otra tradición que el año pasado tuvo que quedar en el aire fue el almuerzo que la Reina ofrece en el Palacio de Buckingham para la familia extendida. Ahí, tiene la oportunidad de celebrar unos días antes de Navidad con aquellos que no realizarán el viaje a Sandringham. De retomar este evento este año, podría cumplir con su costumbre de viajar a Sandringham por tren. No es extraño verla en la estación King’s Lynn con una mascada bien puesta sobre la cabeza, para disponerse a viajar como miles de personas que regresan a casa en estas fechas. Aunque ésta, sería una ocasión diferente, pues con ella no estaría el Príncipe Felipe, su fiel compañero.

Una Navidad diferente

Después de que el año pasado la familia tuvo que ajustar sus tradiciones a las restricciones sanitarias que limitaban las festividades a pequeños grupos de personas denominados burbujas, esta vez parece más importante que nunca el que todos puedan reunirse. Por primera vez en 73 años, la Reina pasará estas fechas sin su marido, el Duque de Edimburgo, quien falleció hace apenas unos meses. Es bien sabido que esta era una fecha en la que ellos podían disfrutar de sus nietos y bisnietos en la cercanía del hogar, pero ante la partida del Príncipe, su ausencia resonará fuertemente. No será extraño que la familia cierre filas para mostrar su apoyo y cariño a la Reina, quien desde la pérdida de su marido se ha mostrado fuerte y estoica. La ocasión se da en menos de los temas de salud que la han obligado a bajar un poco su carga de trabajo y mantener un ligero reposo en casa.

