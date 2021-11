La foto de Jacques y Gabriella de Mónaco que ha enternecido al Principado

En Mónaco se viven momentos en los que la mirada está puesta en la franca recuperación de la Princesa Charlene. Después de haber tenido que pasar algunos meses en su natal Sudáfrica por indicación médica, la esposa del Príncipe Alberto regresó al Principado momentáneamente, antes de tener que partir para someterse a un tratamiento según reveló su marido. Mientras eso pasa, los pequeños Jacques y Gabriella han mantenido la normalidad dentro de lo posible, acompañando continuamente a su padre en apariciones oficiales, tomando su papel dentro de la familia, eso sí, sin olvidar su corta edad. Después de haber aparecido en el balcón del palacio en el Día Nacional de Mónaco con especiales mensajes dedicados a su madre, ahora los mellizos han acompañado a su padre para celebrar el centenario del club Soroptimista, oportunidad en la que participaron plantando un árbol. La elección fue una planta de origen sudafricano, haciendo un guiño al país de su mamá y de donde ellos también tienen raíces.

Si la aparición de los pequeños era una con un mensaje muy especial, fue una escena capturada espontáneamente la que enterneció a su pueblo. Aunque cuando eran más pequeños, era Jacques quien era más tímido al momento de aparecer públicamente, parece que los papeles se han invertido. Convertido en un hermano muy formalito, Jacques no dudó ni un segundo al abrazar protectoramente a su hermanita durante el evento. Como si estuviera diciéndole algo muy importante, a pesar de su corta edad, Jacques puso su brazo por encima de su hermana mientras gesticulaba con la otra mano diciéndole algo, hasta poner el pulgar arriba dejando claro que todo estaba bien. Aunque son mellizos y se llevan apenas unos minutos de nacidos, en esta imagen pareciera que el Príncipe Heredero le saca ya algunos centímetros a su hermana, haciendo que la imagen fuera aún más tierna, no por nada se volvió viral en las redes sociales.

Coordinados discretamente en su ropa, la Princesa llevó un vestido tejido largo en gris con algunos corazones y unas botitas negras de agujetas; mientras que el Príncipe lució un suéter a juego con los motivos del vestido de su hermana, con una camisa blanca por debajo y una chamarrita a cuadros. Acompañados por algunos de sus compañeros del colegio y de niños de la escuela Saint Charles, los Principitos vieron atentos cómo su padre plantaba el árbol que eligieron, apoyando en algunos momentos con sus propias palas de trabajo.

El escenario de este evento ha sido en los jardines del Casino de Mónaco, y tuvo un significado muy emocionante por detrás. Se trataba de uno de los compromisos alrededor del 100° aniversario de la Soroptimist International, organización que llegó a Mónaco en 1978 y que se dedica a la lucha por los derechos de la mujer, los niños, la paz y la sostenibilidad ambiental.

La ausencia de Charlene

A pesar de que después de unos largos meses de espera, la Princesa pudo regresar momentáneamente al Principado para reunirse con su marido e hijos, el Príncipe ha revelado una vez más que ha tenido que partir. “Necesita descanso y paz. No está en el Principado, pero podremos visitarla muy pronto. No puedo decir más por discreción. Hay fatiga, no solo física, que solo se puede tratar con un período de descanso y seguimiento”, explicó el Príncipe a People. La ausencia de la Princesa quedó marcada en el Día Nacional de Mónaco con los emotivos letreros que sus hijos le hicieron y llevaron en el balcón del palacio, recordándole que la quieren y extrañan en estos días separados.

