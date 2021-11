A la Meghan, Marta Luisa de Noruega también ha aparecido en un talk show

Al parecer, está de moda acudir a los programas matutinos estadounidense, como apenas la semana pasada lo hacía Meghan Markle al ser entrevistada por Ellen Degeneres. En esta ocasión no ha sido la Duquesa de Sussex, sino Marta Luisa de Noruega, quien siguiendo los pasos de los Sussex ha asistido a un set de grabación para ser entrevistada junto a su novio, Durek Verrett, por la presentadora Tamron Hall. Esta ha sido la primera ocasión en la que la pareja ha hecho una aparición en la televisión estadounidense, y durante la charla hablaron de su historia de amor abiertamente. Ha de recordarse que la Princesa Marta Luisa, hija de los Reyes de Noruega y hermana del Príncipe Heredero, comenzó su relación con el chamán después de su divorcio, y ésta se hizo pública en el 2019. Desde entonces, se les ha visto enamorados y compartiendo su historia de amor.

De la mano y saludando al público, la pareja apareció en el set, para una entrevista en la que hablaron de su ‘controversial romance’, como fue calificado por la producción. “Decidimos publicar nuestro amor en Instagram para apropiarnos de nuestra historia”, explicó Marta Luisa, “Toda mi vida ha estado en la prensa, desde que estaba muy pequeña. Había pasado por muchas veces en las que la prensa había decidido mi historia, en vez de que yo eligiera cómo era que la quería presentar”. El conocido Chamán Durek explicó que la Princesa lo alertó sobre lo que podría pasar al hacerse pública su relación.

“No tenía idea. Había estado en la prensa antes. (Pero) No tenía idea de cómo sería”, explicó Verrett al contar que la Princesa le sugirió tomar un tiempo, mantener la relación en secreto, pero él no quería caminar detrás de sus guardaespaldas o mantenerse siempre escondido, “Quería demostrarle nuestro amor al mundo y probar que este amor es posible”.

La pareja explicó que se conocieron a través de una amiga en común, mientras que la Princesa confesó que la primera vez que vio al chamán a los ojos sintió que ya lo había conocido antes. Cuando él le dijo que se conocieron en otra vida, la Princesa simplemente volteó los ojos en su mente para no ser poco amable con un desconocido, pero hasta este momento él cree que su conexión viene de tiempo atrás.

En temas menos ligeros, la pareja habló de las dificultades y críticas que han enfrentado. El chamán cree que es un tema de racismo, en el que la gente no quiere que estén juntos. Cuando la Princesa entre lágrimas le dijo que ese tipo de críticas es lo que ella enfrenta por su posición, él, enamorado, le prometió cruzar a través de fuego para estar juntos. “Estar con Durek me ha abierto los ojos a tantas cosas”, explicó Marta Luisa sobre su relación, confesando que ha preferido terminar algunas relaciones en su vida, al no aceptar su relación con quien ella ha elegido. Curiosamente, durante la entrevista, Durek se refirió a su novia como ‘la Princesa Marta’, además de explicar que cuando llegó a su vida hubo cosas que encontró con las que no estaba de acuerdo y que la Princesa no había notado por haber vivido siempre rodeada de esas situaciones. Además de confesar que una vidente le dijo a su madre que se iba a casar con alguien de la Familia Real de Noruega en algún momento.

El look de Marta Luisa

Para este debut televisivo en Estados Unidos, Marta Luisa eligió un dress coat de Alice + Olivia, que se puede conseguir por $24,414 pesos mexicanos. Lo combinó con unos tacones negros de Louboutin y dando un giro radical a su imagen, llevó la melena en un tono más oscuro que su habitual rubio. Peinada de lado con ligeras ondas, la Princesa lució unas arracadas con piedras verdes que combinaban con el floral vestido que llevó.

