El frambuesa, el color que debes probar esta temporada según el clóset de Kate

El calendario de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no se detiene y si la semana pasada se le veía luciendo sus mejores galas durante la Royal Variety Performance, esta mañana ha decidido retomar una de sus combinaciones ganadoras para asistir a la Nower Hill High School in Harrow en Londres. A pesar de que es una de las mujeres más fotografiadas del mundo y que hay legiones de fans que analizan a cada detalle los elementos de su guardarropa, Kate tiene ya algunas combinaciones establecidas con las que sabe que no hay lugar a error. Ese es el caso de su tradicional look de abrigo con cuello de tortuga, eso sí, dándole siempre un giro gracias a los distintos colores y diseños que utiliza. Ese fue el caso de esta mañana cuando decidió apostar por el color frambuesa, demostrando que es una elección perfecta para cargar de vida hasta el más frío de los inviernos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Kate Middleton da lecciones de sobriedad y elegancia con su abrigo de inspiración militar

El abrigo militar de Kate que vas a querer

A pesar de que usualmente lleva este conjunto en tonos contrastantes, para esta aparición decidió elegir un bloque de color que resaltara el tono al máximo. Kate eligió un suéter de cuello de tortuga alto de lana de Hobbs, que puede conseguirse por 75 libras esterlinas (aproximadamente $2,138 pesos mexicanos). Si esta pieza hubiera sido muy vistosa por sí misma, el toque especial lo dio el abrigo en el mismo color y de la misma firma. Con un corte casi a la rodilla y con botonadura en contraste en negro, este abrigo modelo Tilda de Hobbs tiene un precio de 299 libras esterlinas (algo así como $8,526 pesos mexicanos). La buena noticia es que la pieza se encuentra en descuento, en 224.25 libras esterlinas (alrededor de $6,394 pesos mexicanos) y que está disponible en todas sus tallas.

Para apuntar a un estilo smart casual, la Duquesa combinó sus vistosas piezas con unos pantalones de vestir en azul marino, que según se reporta podrían ser de Zara. Los combinó con sus zapatos en el mismo color modelo 85 de Gianvito Rossi. Y como complementos, llevó sus arracadas Maxi Cupid en oro de la firma Daniella Draper. Para mantener la frescura que se le vio en la Royal Variety Performance, la Duquesa llevó su melena con ondas más marcadas de lo acostumbrado. También, desde su regreso de las vacaciones de verano, se ha visto que el cabello de Kate parece un tanto más claro que su chocolate habitual. Este nuevo peinado se asimila más a la apariencia original de su cabello, que cuando era más joven se veía ondulado a diferencia del habitual secado que lució desde el día de su boda.

VER GALERÍA

Diez años después y este look de Kate sigue vigente

La visita de Kate al colegio

Con un especial interés por el desarrollo y formación de los más pequeños, haciendo hincapié en la importancia que tienen esos primeros años en el resto de la vida, la Duquesa asistió al colegio para ver de primera mano el proyecto de investigación SEEN, que busca impartir los principios del desarrollo en la primera infancia y la neurociencia en los estudiantes. Para lograrlo, alrededor de 3,700 estudiantes de 14 años participaron en tres lecciones que iban desde la neurociencia hasta cómo el cerebro está constituido, pasando por el impacto de las experiencias en el desarrollo del cerebro, todos temas de especial interés para la Duquesa.

“Estaba tan fascinada cuando supe de esto por primera vez. Cómo se forman los cerebros de los bebés y cómo se desarrollan y lo que esto significa para nosotros mientras crecemos”, les dijo a los jóvenes estudiantes con los que se le vio participar en profundas conversaciones sobre este tema.

VER GALERÍA