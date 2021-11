¿Cómo fue la última escapada de Harry y Meghan antes que se diera a conocer su romance?

De aquella boda real en la que el Príncipe Harry y Meghan Markle unían sus vidas, han pasado más de tras años y la pareja ya cuenta con dos hijos y una vida completamente diferente a la que tenían cuando se conocieron. Atrás quedaron los cuentos de hada en los palacios, los Duques de Sussex dejaron sus posiciones oficiales en la Familia Real británica, y ahora viven en una exclusiva residencia en Montecito, California, desde donde se han decidido a crear su propio formato de trabajo. No solamente tienen la versión empresarial de Archewell con contratos multimillonarios con empresas como Netflix y Spotify, sino que tienen también su versión altruista luchando por causas como el promover las incapacidades pagadas para padres o el reparto justo de las vacunas entre los países. Es en el marco de este trabajo que Meghan hizo su primera aparición en un set de grabación desde su boda, dando una diferente entrevista a Ellen Degeneres. No solamente se prestó para un comentado segmento cómico, sino que también dio algunos vistazos a su vida en casa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La blusa Oscar de la Renta de Meghan para su reaparición en televisión

La felicitación de Eugenia de York a Harry y Meghan

Dentro de la conversación, la Duquesa reveló cómo fue la última salida de novios que tuvo con Harry antes de que el mundo entero supiera de su romance, uno que nadie siquiera imaginaba y que ponía en el mapa a Meghan, que para ese entonces era conocida por los fanáticos de la serie Suits. Durante la entrevista narró su última salida de incógnito, por allá del 2016: “Vino a verme a Toronto y nuestros amigos, y su prima Eugenia con su ahora esposo Jack, también vinieron, y los cuatro nos escabullimos en disfraces de Halloween, solamente para tener una noche divertida en la ciudad antes de que el mundo supiera que éramos una pareja. Fue un tema post-apocalíptico, así que teníamos estos disfraces bizarros, y pudimos tener una última escapada divertida”.

Esta no es la primera vez que se hace referencia a la cercanía de la Princesa Eugenia y el Príncipe Harry. Es bien sabido que durante años, formaron una estrecha relación más allá del núcleo familiar, manteniendo el mismo grupo de amigos. No es una sorpresa que Eugenia haya sido especialmente cercana a las exnovias de Harry, de hecho, Cressida Bonas fue una de las contadas invitadas al bautizo del primogénito de la Princesa este fin de semana en Windsor. A pesar del distanciamiento de los Sussex con la familia, Eugenia ha mantenido un lazo público constante con ellos a través de sus redes sociales. Ante el nacimiento de la segunda hija de los Sussex hace unos meses, Eugenia tomó su cuenta de Instagram y escribió: “Felicidades queridos primos. No podríamos estar más felices por ustedes”, acompañado de una serie de emojis de corazón. También en el cumpleaños 40 de Meghan, se animó a publicar que participaría en su iniciativa de 40 profesionales donando 40 minutos de su tiempo a mujeres que regresaban al mundo laboral. Además, en el viaje de Harry a Reino Unido para el funeral del Duque de Edimburgo, se quedó con los Brooksbank en el hogar que les dejaron en Windsor.

VER GALERÍA

El disgusto de Eugenia de York con Harry y Meghan

El supuesto disgusto entre las parejas

A pesar de esta cercanía, en el libro Finding Freedom, que según el ex secretario de comunicación de los Sussex sí contó con información de la Duquesa, hubo un desencuentro entre ellos cuando Meghan anunció su primer embarazo durante la boda de la Princesa. “No cayó bien, particularmente con Eugenia, quien, una fuente dice, contó a sus amigos que sintió que la pareja pudo haber esperado para compartir las noticias”, se lee en el libro. “Meghan insistió cuando decidió que sería el momento ideal para anunciar que ella y Harry esperaban su primer hijo. Esto fue un gran fallo social, incluso si no eres de la realeza- robarle el momento a Eugenia, quien estaba furiosa, como su mamá, Sarah”, se lee en el libro que documenta el momento que se pudo ver desde fuera.

VER GALERÍA