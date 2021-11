El Príncipe Harry señala que el término Megxit es misógino

El Príncipe Harry y Meghan Markle hicieron una aparición en el Intrepid Museum en Nueva York, durante la Salute to Freedom gala, el primer compromiso de este tipo al que asisten desde su partida de sus posiciones oficiales en la Familia Real británica. En la que ha sido su segunda visita a la Gran Manzana en las últimas semanas, la pareja se dejó ver radiante y sonriente, lejos de la polémica que envuelve a la Duquesa en medio de la apelación que se está haciendo en contra del triunfo que la corte le otorgó hace algunos meses. En medio de esto, el Príncipe participó en la cumbre virtual RE: WIRED de la revista Wired, dentro del panel Internet Lie Machine (internet, máquina de mentiras), en el que también estuvieron Renée DiResta del Stanford Internet Observatory y Rashad Robinson de Color of Change.

En medio de la conversación, Harry apuntó: “Tal vez la gente sepa esto o tal vez no, pero el término Megxit era o es un término misógino que fue creado por un troll, amplificado por los corresponsales del mundo, y creció y creció y creció en los medios de comunicación. Pero comenzó por un troll”. Dijo de la palabra con la que se hace referencia a la partida de los Sussex de la Familia Real británica, en un juego de palabras que busca coincidir con el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, sucesos que coincidieron en fechas. Al parecer, Harry apunta a que es un término misógino pues lleva el nombre de Meghan en la combinación de palabras, apuntando a que el cisma se debió a la Duquesa, algo en lo que han hecho hincapié para negar desde la entrevista que realizaron con Oprah.

La desinformación en palabras de Harry

El comentario se dio en el contexto de las opiniones que el Príncipe dio en la reunión: “El internet se ha definido por odio, división y mentiras, y eso no puede estar bien”, en otro momento explicó: “La escala de desinformación actualmente es aterradora. Nadie se salva de esto, nadie está protegido de esto. No puedes esconderte de esto y continuamos viendo vidas de familias arruinadas destruirse en una sola casa”. El Príncipe hizo hincapié en la importancia de que estas mentiras no tengan resonancia en los medios de comunicación: “Cuando una mentira se difunde en redes sociales, es peligroso, por supuesto que lo es. Pero cuando a la misma mentira se le da credibilidad por periodistas y publicaciones, eso no es ético y hasta donde yo sé, es un abuso de poder”.

El Príncipe hizo referencia a su experiencia personal sobre esta situación: “Lo sentí personalmente durante los años, y ahora estoy viendo cómo pasa globalmente afectando a todos, no solamente a Estados Unidos, literalmente a todos alrededor del mundo. Aprendí desde una edad muy temprana que los incentivos de publicar no necesariamente están alineados con los incentivos de la verdad”, dijo. Además, volvió a recordar cómo esto afectó a su madre: “Conozco la historia muy bien. Perdí a mi madre en esta rabia auto manufacturada y obviamente, estoy determinado a no perder a la madre de mis hijos de la misma manera”.

A pesar del panorama negativo que presentó, el Príncipe mostró el lado positivo: “La gente ahora más que nunca quiere y necesita la verdad. Quieren y necesitan confiar, y quieren y necesitan transparencia. Estamos aquí para apoyarlos de cualquier forma”. Aunque explicó esto, dejó clara la razón por la que su perfil de Instagram desapareció tras su partida: “No tengo redes sociales, no tenemos redes sociales. Hasta que las cosas cambien, esto permanecerá igual”.

