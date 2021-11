La evidencia del caso de Meghan que apuntaría a que colaboró con Finding Freedom

Si la noche de ayer en la Gran Manzana todo era sonrisas y glamour para el Príncipe Harry y Meghan Markle, la realidad es que estos no son días sencillos para la Duquesa de Sussex. Tal como se reportó desde principios de semana, se está llevando a cabo en la Corte de Apelaciones de Reino Unido, un proceso para que Associated Newspapers y sus publicaciones Mail On Sunday y el Mail Online apelen la decisión que le otorgó el triunfo a Meghan sin necesidad de juicio en su caso contra los tabloides por la difusión de una carta personal que había escrito a su padre en el 2018. Si en la primera audiencia se escuchaba al abogado de la defensa explicar que tenían nueva evidencia que demostraba que Meghan habría escrito la carta con la posibilidad de publicación en mente, el día de ayer, presentaron una serie de correspondencias entre la Duquesa y su ex secretario de comunicación que apuntaría a esto.

De acuerdo con el Dailymail, tabloide del grupo acusado, Jason Knauf, quien fuera secretario de comunicación del Palacio de Kensington, dio su declaración escrita durante la audiencia, además de textos y correos electrónicos que intercambió con los Duques en el período que se encuentra bajo escrutinio. En un mensaje de texto de Meghan se lee: “Todo lo que escribí es con el entendimiento de que podría ser filtrado, así que he sido meticulosa en mi selección de palabras. Pero, por favor, déjame saber si algo te llama la atención como responsabilidad…Dado a que siempre lo he llamado papi, puede hacer sentido que abra así a pesar de que no ha sido paternal. Y en el caso desafortunado de que se filtre, puede apelar a los corazones. Lo demás es con la intención de (establecer) hechos, en lugar de que parezca orquestado o litigioso. Simplemente, una solicitud de paz y un recordatorio de lo que ha pasado”. En otro mensaje se lee: “Honestamente, Jason, me siento fantástica, (la carta es) catártica y real y honesta y apegada a los hechos y si él lo filtra, entonces pesará en su consciencia y entonces, al menos el mundo sabrá la verdad. Palabras que nunca podría decir públicamente”. A pesar de esto, en su declaración escrita, Meghan dijo: “Para ser clara, no quería que nada de eso fuera publicado”.

Según Knauf, el formato de la escritura de la carta tenía su propio motivo: “deliberadamente acabó cada página con una oración, para que no se pudiera presentar falsamente ninguna página como el final de la carta. En el caso de que se filtrara quería que se estableciera la narrativa completa en la carta para ser entendida y compartida”.

Sobre Finding Freedom

A pesar de que Meghan ha negado haber colaborado en Finding Freedom -la biografía de los Duques-, la correspondencia por correo electrónico con Knauf apunta a que se compartió información con los autores. Meghan escribió: “Dado a que nos están pidiendo cooperar con esta evidentemente autoritativa biografía, necesito compartir. No me sentiré cómoda de hacerlo si esta persona se considera una autoridad y está tuiteando esto (se agregó una imagen de un tweet que no fue incluida). ¿Podemos organizar una junta? Siento que necesita ser informado tan pronto como sea posible si hay alguna conversación de trabajar con ellos en adelante”.

Más adelante, en otro correo Knauf pregunta a Harry si debe trasladar a Meghan las preguntas que enviaron los autores, a lo que el Príncipe responde: “Pienso que definitivamente compartas esto con la Duquesa y le hagas las sugerencias que pones aquí. Ella va a apoyarlo 100% y estoy totalmente de acuerdo en que debemos ser capaces de decir que no tuvimos nada que ver con esto…La verdad se necesita mucho y se apreciaría, especialmente alrededor de las cosas Markle de la boda, pero, al mismo tiempo no podemos ponerlos directamente en contacto con sus amigos”.

Ante esto, Meghan respondió en su declaración escrita: “No tuve el beneficio de ver estos correos y me disculpó con la Corte por el hecho de no haber recordado estos intercambios en su momento. Absolutamente, no tengo deseo o intención de engañar a la defensa o a la Corte. De hecho, si hubiera sabido de estos intercambios en el momento de responder en la demanda, hubiera estado feliz de referirme a ellos pues siento que apoyan fuertemente mi caso”.

