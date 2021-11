En ¡HOLA!, la Reina Sofía: las verdades sobre su vida y las mentiras que le han hecho daño

El dos de noviembre fue una fecha especial para la Familia Real de España, la Reina Sofía celebró su cumpleaños ochenta y tres. Flores, pastel de chocolate y muchas llamadas de teléfono, enmarcaron un festejo discreto, que se coronó con la presencia de la hermana de Doña Sofía, con quien gusta platicar de música, filosofía, y escuchar Nocturnos de Chopin. Descendiente de una de dinastías reinantes de Europa, la Reina Sofía siempre se ha caracterizado por su discreción y a pesar de venir de una larga herencia de monarcas, poco se conoce de la mujer detrás de la corona. Para tener una mirada más cercana de la mujer y la Reina que nunca se apartó de su camino, ¡HOLA! ha recurrido a su entorno para saber más de Doña Sofía.

A la Reina Sofía no le gusta mirar al pasado, está satisfecha con su vida, con su edad y aspira a la tranquilidad de sus años, por lo que el ochenta y tres es solo un número más de frente al futuro. Una jubilación no se vislumbra cercana, mantiene su lema ‘uno nunca se jubila de la actitud’, y persiste con su labor con las mismas ganas que la han caracterizado desde 1963 cuando llegó a España. Desde entonces, ha quedado claro que para ella lo primordial es siempre ‘el otro’ y busca seguir siendo útil para los demás, siempre que sus fuerzas se lo permitan. No te pierdas en este número, un reportaje construido con la mejor información, conseguida a base de conversaciones con amigos leales, de aquel estrecho círculo que ha dado una cercana mirada a Doña Sofía.

