Meghan Markle deslumbra en carmín en su primera gala en su nueva vida

Acaparando todas las miradas en el que se ha convertido en uno de sus looks más imponentes que ha lucido, Meghan Markle deslumbró durante la gala Salute to Freedom, 2021, donde su esposo el Príncipe Harry fue el encargado de presentar los premios Intrepid Valor, reconocimientos que fueron otorgados a cinco miembros del servicio militar, veteranos y familia de militares. Para esta especial noche, donde los reunidos en este recinto rindieron homenaje a los valientes que entregan su vida al servicio militar, la Duquesa de Sussex deslumbró con un look con el que lució más guapa que nunca.

Sonriente y de la mano del Príncipe Harry, Meghan arribó al Intrepid Museum con un espectacular vestido de Carolina Herrera, color carmín, que combinó con unos estilosos zapatos de Giuseppe Zanotti. Para complementar su elegante atuendo, Meghan llevó su cabellera recogida en un moño, maquillaje muy natural y pendientes de diamantes. Para esta aparición pública, Meghan lució su sonrisa como mejor ‘accesorio’ y dando lecciones de estilo desfiló sobre la alfombra roja, una actividad que no realizaba desde el nacimiento de su hija, Lilibeth, en junio pasado, pues es esta su primera gala después de convertirse en mamá por segunda ocasión.

Meghan se reencontró con los medios de comunicación más sonriente que nunca. Entre las novedades que destacan en el look que eligió para repararecer en una gala, está el escote profundo de este original diseño que también incluía una falda plisada y una abertura a la altura del muslo, sin duda, uno de los atuendos más reveladores que ha usado la Duques de Sussex, hasta ahora. Como toque final, Meghan quiso hacerle un guiño a la Princesa Diana, madre de su esposo, utilizando un blazalete de diamantes que, en vida, le perteneció.

Tanto Harry, como Meghan lucieron el distintivo con el que se honra el Día de los Veteranos de Guerra en los Estados Unidos, y el Día del Recuerdo en Reino Unido, la tradicional amapola. Durante la gala, la pareja se coincidió con estrellas de rock de la talla de Jon Bon Jovi , quien este año, recibió el premio Intrepid Lifetime Achievement por su trabajo como presidente de la fundación que lleva su nombre. Harry y Bon Jovi ya se habían unido, en febrero de 2020, cuando grabaron el tema Unbroken, a beneficio de la Invictus Games Foundation. Recordemos que el Príncipe Harry sirvió al ejército de Reino Unido durante 10 años, tiempo en el que en dos ocasiones estuvo en la primera línea en Afganistán.

A cinco meses de convertirse en madre, por segunda ocasión, con el nacimiento de Lilibeth, Meghan Markle está más espectacular que nunca. Aunque es septiembre pasado ya la habíamos visto en su primera aparición pública tras su maternidad, en esta gala, la Duquesa lució más plena y feliz que nunca. Al parecer, la vida familia que han adquirido en Estado Unidos los tiene muy contentos y los ha acercado a sus seguidores, así lo demostró, en agosto pasado, cuando sorprendió a todos al celebrar su cumpleaños número 40 anunciando una iniciativa altruista en la que ha querido incluir a 40 de sus amigas, así lo anunció en un Zoom con el que festejó esta especial fecha.