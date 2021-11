Las llamadas personales de Meghan que están dando mucho de qué hablar

Parece que en la oficina de Meghan Markle no se deja de trabajar. A pesar de que ante su partida de la Familia Real británica se pensaba en una posición más discreta para los Duques de Sussex, desde el primer momento han tomado un papel proactivo en el que se han impuesto sus propias nuevas responsabilidades. Si por un lado, su organización Archewell cuenta ya con jugosos contratos con empresas como Netflix y Spotify para la producción de contenido, cada uno de los Duques cuenta con causas que quieren apoyar y por las que han comenzado a hacer su propio lobby. Mientras hace poco se anunció que en los próximos días el Príncipe Harry hablará durante un evento sobre los peligros del internet, una plataforma sobre la que ha hablado apasionadamente antes, Meghan ha ido más allá y hace unas semanas se daba a conocer la carta que en primera persona escribió a los legisladores estadounidenses, y ahora ha ido un paso más allá, realizando llamadas personales por su causa.

A pesar de que la Familia Real británica es por tradición apolítica para no tener influencia sobre los votantes y respetar la soberanía del país, lejos de ella, los Sussex pueden darse sus propias licencias. Para muestra la carta que no hace mucho, la Duquesa escribía una carta a Charles Shumer y Nancy Pelosi, líder del Senado de su país y la presidenta de la Casa de Representantes, respectivamente. En ella hacía hincapié en la importancia de establecer incapacidades pagadas para los padres de familia, utilizando sus propios recuerdos de la infancia para enfatizar la necesidad de establecer algo que ya existe en otros países. Poco tiempo después, en el proceso legislativo del país vecino se supo que uno de los recortes que se tuvo que hacer en el presupuesto fue precisamente ese, por lo que parece que sin darse por vencida, Meghan ha decidido tomar el teléfono.

Politico fue el primer medio en reportar que la Duquesa de Sussex estaba llamando a los senadores de ambos partidos para hablar sobre el tema. “Estoy en mi coche. Estoy manejando. El identificador de llamadas dice ID bloqueado. Honestamente…pensé que era el senador Manchin. Sus llamadas aparecen bloqueadas. Y ella dice, ‘¿Senadora Capito?’. Y digo, ‘Sí’. Y ella dice: ‘Soy Meghan, Duquesa de Sussex’”, narró la senadora Shelley Moore Capito de West Virginia al medio antes mencionado explicando que no sabe de dónde sacó su teléfono. La senadora Susan Collins de Maine recibió una llamada similar, y dijo al medio especializado en política: “Estaba contenta de hablar con ella. Pero me interesa más lo que la gente de Maine me está diciendo sobre esto. Para mi sorpresa, me llamó de una línea privada y se presentó como la Duquesa de Sussex, lo que es un poco irónico”. La senadora también dijo al New York Times: “Solamente me dijo que pensaba que la incapacidad pagada es muy importante, y yo le dije que hay muchos enfoques diferentes y que la gente está trabajando en eso”.

¿Cómo las localizó?

Tanto Politico como People confirmaron que la persona que dio los números de las senadoras a Meghan fue la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York. “Hablé con cada una de las senadoras y les dejé saber que las iba a llamar, porque solo ha hecho dos llamadas. Va a hablarles a algunas más, así que les dejé saber antes. Ella quiere ser parte de un grupo para trabajar en las incapacidades pagadas a largo plazo y lo está haciendo. Ya sea que se consiga o no después, ella va a ser parte del grupo de mujeres que esperemos trabaje por las incapacidades pagadas juntas”, dijo al medio especializado.

