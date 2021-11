La Reina ha partido a Sandringham

Después de que se diera a conocer que la Reina Isabel tuvo que pasar una noche en el hospital -únicamente la cuarta vez en la que esto ha sucedido desde que ascendió al trono- y que sus doctores le habían pedido que disminuyera sus actividades durante dos semanas, lo que provocó la cancelación de su aparición en algunos eventos, la mirada del mundo se ha puesto sobre la monarca. Afortunadamente, en este tiempo, ha tenido la oportunidad de aparecer en algunos eventos a través de videollamadas o mensajes grabados, y se tiene la firme intención de que aparezca en el tradicional servicio del Remembrance Day. La imagen que dio tranquilidad a los británicos, con la Reina de 95 años tras el volante hace algunos días, se ha reforzado con el reporte de que ha dejado el Castillo de Windsor para trasladarse a Sandringham.

Según The Mirror, la monarca recibió la aprobación de sus doctores para dejar el Castillo de Windsor y pasar una temporada en Sandringham, su residencia en Norfolk, que está a apenas 2 horas y media de distancia en automóvil. Según estos reportes, la Reina habría viajado en helicóptero y podría pasar ahí el fin de semana. Esta visita se da previo a que como todos los años en diciembre viaje a esta ubicación para pasar ahí las fiestas acompañada por toda su familia, y permanecer en el lugar hasta pasado el inicio de febrero cuando en privado vive el aniversario del fallecimiento de su padre y su ascensión al trono. Según el Dailymail, el Palacio rechazó comentar sobre el viaje, al tratarse de una situación privada.

La partida de la Reina vendría apenas unos días después de que tuviera que realizar un video para dar su mensaje en la COP26, ante la petición de sus médicos de descansar durante dos semanas, tras la noche que pasó en el hospital. Entre los compromisos que tuvo que cancelar en estas dos semanas, estuvo su aparición en el Remembrance Festival que tradicionalmente se lleva a cabo en el Royal Albert Hall, pero a través de su comunicado, el Palacio de Buckingham hizo hincapié en la firme intención de la Reina de asistir al servicio de Remembrance solamente un día después de que se lleve a cabo el festival.

El comunicado del Palacio

Después de que la monarca cancelara su visita a Irlanda del Norte y que se diera a conocer que había pasado una noche en el hospital después de haberse realizado algunos estudios, el Palacio informó sobre la sugerencia que los profesionales de la salud le habían hecho. “Siguiendo las recomendaciones recientes de que la Reina debe descansar por algunos días, los doctores de Su Majestad han recomendado que debe continuar en reposo por lo menos durante las próximas dos semanas”, se lee en el comunicado del Palacio, “Los doctores han recomendado que Su Majestad puede continuar teniendo deberes ligeros de escritorio en estos momentos, incluyendo algunas audiencias virtuales, pero no llevar a cabo ninguna visita oficial. Su Majestad lamenta que esto signifique que no pueda asistir al Festival of Remembrance el sábado 13 de noviembre. Sin embargo, se mantiene la firma intención de la Reina de estar presente en el servicio nacional de Remembrance en el domingo de remembranza, el 14 de noviembre”.

Desde que comenzó la cuarentena a principios del año pasado, la monarca ha encontrado en el Castillo de Windsor su mejor refugio, aunque con el paso de los meses y el avance de la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, ha podido realizar visitas al resto de sus residencias en distintos momentos.

