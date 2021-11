La escena que mostró que todo va por buen camino, la Reina fue vista manejando

La mirada del mundo se puso en Reino Unido cuando el Palacio de Buckingham dio a conocer que la Reina Isabel había pasado una noche en el hospital después de haberse realizado unos estudios. A pesar de que a sus 95 años esto no es alguno de llamar la atención, el hecho de que ésta fue solamente la cuarta vez en la que la monarca pasó la noche en un nosocomio fue lo digno de comentarse. Afortunadamente, la Reina ha reaparecido desde entonces a través de una audiencia virtual y se espera que esta tarde otorgue un mensaje grabado en el marco de la COP26. Todas estas actividades, desde el Castillo de Windsor, en donde por recomendación médica pasará por lo menos dos semanas de descanso antes de reaparecer públicamente en el servicio del Remembrance Day, según informó el Palacio a través de un comunicado. Pero si cualquiera tenía duda de que la Reina se encuentra en buen estado, esto ha quedado disipado después de que se le captara manejando a las afueras del castillo.

En lo que ha sido la primera vez en la que se le ve en público desde su hospitalización, la monarca fue vista manejando su Jaguar en los alrededores del Castillo de Windsor este lunes, en el que se esperaba que acompañara al Príncipe Carlos, a la Duquesa de Cornwall, al Príncipe William y a la Duquesa de Cambridge a la cumbre COP26 en Glasgow. Su Majestad tuvo que cancelar el viaje por recomendación de sus doctores, que le han pedido que estas dos semanas solamente tenga actividades ligeras, entre las que se sabe llevará a cabo únicamente audiencias virtuales.

Como suele hacer cuando toma el volante en casa, la Reina fue vista con su mascada sobre la cabeza y un par de lentes oscuros. Usualmente, la monarca maneja en los alrededores de su propiedad para llevar a sus perros a un lugar en donde puedan pasear.

El anuncio del Palacio

Aunque tras el paso por el hospital, la monarca había aparecido de muy buen ánimo durante una audiencia virtual en la que entregó un premio estando desde Windsor, el Palacio de Buckingham explicó a través de un comunicado que las próximas dos semanas, el calendario habitual de la Reina tendría que ser modificado para cumplir con las recomendaciones de sus doctores. “Siguiendo las recomendaciones recientes de que la Reina debe descansar por algunos días, los doctores de Su Majestad han recomendado que debe continuar en reposo por lo menos durante las próximas dos semanas”, se lee en el comunicado del Palacio, “Los doctores han recomendado que Su Majestad puede continuar teniendo deberes ligeros de escritorio en estos momentos, incluyendo algunas audiencias virtuales, pero no llevar a cabo ninguna visita oficial. Su Majestad lamenta que esto signifique que no pueda asistir al Festival of Remembrance el sábado 13 de noviembre. Sin embargo, se mantiene la firma intención de la Reina de estar presente en el servicio nacional de Remembrance en el domingo de remembranza, el 14 de noviembre”.

El paso de la monarca por el hospital

Hace casi dos semanas, y una vez que ya se encontraba en el Castillo de Windsor, el Palacio de Buckingham sorprendió anunciando: “Siguiendo el consejo médico de descansar por unos días, la Reina acudió al hospital la tarde del miércoles para algunas revisiones preliminares, regresando al Castillo de Windsor a la hora de la comida de hoy, y se mantiene con buenos ánimos”. Se pudo saber que en aquel día de su regreso a casa, tomó ligeros deberes de escritorio. Su paso por el hospital se dio después de haber cancelado su visita oficial a Irlanda del Norte. Se sabe que sus médicos le solicitaron no realizar visitas de este tipo en estas semanas.

