Dos semanas más de descanso para la Reina Isabel Por recomendación de sus doctores, se perderá su significativa aparición en el Festival of Remembrance

Tras la cancelación de su viaje a Irlanda del Norte y la noche que pasó en el hospital, la Reina Isabel ha retomado sus actividades de forma ligera. Apenas ayer se le veía de muy buen ánimo en una videollamada en la que se refirió a su nueva forma de trabajar como ‘mecánica’, completamente acoplada a las nuevas tecnologías. La monarca se encontraba entregando al poeta David Constantine la Queen’s Gold Medal of Poetry. A pesar de su buen semblante y espíritu activo, el Palacio de Buckingham ha anunciado que por recomendación de sus médicos, la monarca tendrá que pasar dos semanas más con una carga de trabajo menor a la que tiene usualmente, lo que significa que no estará en el Festival of Remembrance, que está programado para el próximo 13 de noviembre y que usualmente se lleva a cabo en el Royal Albert Hall.

“Siguiendo las recomendaciones recientes de que la Reina debe descansar por algunos días, los doctores de Su Majestad han recomendado que debe continuar en reposo por lo menos durante las próximas dos semanas”, se lee en el comunicado del Palacio, “Los doctores han recomendado que Su Majestad puede continuar teniendo deberes ligeros de escritorio en estos momentos, incluyendo algunas audiencias virtuales, pero no llevar a cabo ninguna visita oficial. Su Majestad lamenta que esto signifique que no pueda asistir al Festival of Remembrance el sábado 13 de noviembre. Sin embargo, se mantiene la firma intención de la Reina de estar presente en el servicio nacional de Remembrance en el domingo de remembranza, el 14 de noviembre”.

La última parte de dicho mensaje fue de suma importancia, pues la presencia de la Reina en el servicio en memoria de los caídos en la guerra es uno de los eventos más importantes dentro de su calendario año con año. El festival del Royal Albert Hall no es el primer gran compromiso que la monarca ha tenido que cancelar en los últimos días, también se ha decidido que no puede asistir a la recepción de COP26 en Glasgow programada para el lunes 1 de noviembre. Ante esta situación, se decidió que la Reina grabe un mensaje que será transmitido en la cumbre de mandatarios internacionales.

La aparición virtual de la Reina

Desde el Castillo de Windsor, el jueves, la Reina hizo su primera aparición desde que el Palacio anunció que la semana pasada tuvo que pasar una noche en el hospital al que acudió para realizarse unos estudios. Ésta fue solamente la cuarta vez desde que comenzó su reinado en la que la monarca necesitó pasar la noche en el hospital, lo que fue especialmente significativo. En esta reaparición durante la entrega de la Queen’s Gold Medal of Poetry -reconocimiento que data de 1933, cuando su abuelo la dio por primera vez-, se le vio tan sonriente como siempre.

Con un alegre vestido brillante y un labial en un tono un poco más subido que el acostumbra, dejó claro que si bien, está siguiendo las recomendaciones de los médicos trabajando de forma más ligera de lo que acostumbra a sus 95 años, su ánimo no ha cambiado ni un poco. Al saludar al poeta, dijo: “Estoy muy contenta de poder verlo, aunque solo mecánicamente esta mañana”. Mostrado que mantiene el buen sentido del humor que compartía con su marido, al ver que le entregaban físicamente el reconocimiento al poeta, le dijo: “No sé qué hacen con eso. ¿Lo ponen en una vitrina?”.

