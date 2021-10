La Reina pasó la noche en el hospital

Después de que hace un par de días se diera a conocer que por recomendación médica, la Reina Isabel tuvo que cancelar un viaje que tenía programado a Irlanda del Norte, esta tarde se hizo público que la monarca tuvo que pasar la noche del miércoles en el hospital, al parecer por una cuestión práctica tras habérsele realizado algunos estudios por la tarde. A medio día de este jueves, la monarca ya se encontraba de vuelta en el Castillo de Windsor, donde se cree retomó algunas de sus actividades ligeras para terminar el día. En las últimas semanas, la Reina ha estado especialmente activa con distintos compromisos públicos en los que se le ha visto, e incluso para facilitar su traslado, por primera ocasión se le ha visto caminando con un bastón en público a sus 95 años -hace 17 años se le vio apoyada en uno después de realizarse una cirugía de rodilla- en uno de ellos.

“Siguiendo el consejo médico de descansar por unos días, la Reina acudió al hospital la tarde del miércoles para algunas revisiones preliminares, regresando al Castillo de Windsor a la hora de la comida de hoy, y se mantiene con buenos ánimos”, se lee en el comunicado del Palacio de Buckingham. Se entiende que esta tarde retomó sus labores de escritorio y está manteniendo sus actividades ligeras. Se sospecha que los médicos tomaron un acercamiento de precaución y por esto pasó la noche en el hospital por cuestiones prácticas.

Esta es la primera vez en ocho años que la monarca tiene que pasar la noche en un hospital. En este caso, no se había dado a conocer en donde estuvo en revisión, para cuidar la privacidad de la Reina, pero una vez dada de alta, se ha reportado que se encontró en el King Edward VII’s Hospital en el centro de Londres. Se cree que de primer momento no se dio a conocer la visita al tratarse de una estancia breve. La visita al hospital se dio después de que se diera a conocer que sus médicos le recomendaron no realizar el viaje que debía haber comenzado ayer a Irlanda del Norte, aunque apenas el martes fue anfitriona de una cumbre con empresarios y políticos, en la que pudo saludar de primera mano a personalidades como Bill Gates y John Kerry, en aquella ocasión estuvo acompañada del Príncipe William y el Príncipe Carlos. Curiosamente, dicha recepción fue solamente uno de los tres eventos a los que la monarca atendió solamente el martes.

La reacción de la Reina ante los consejos de sus médicos

Al dar a conocer la cancelación de su viaje, se dejó claro a través del cuidado lenguaje utilizado que la Reina tenía toda la intención de realizar la visita. “La Reina ha aceptado renuentemente el consejo médico de descansar por unos cuantos días. Su Majestad se encuentra de buenos ánimos y está decepcionada de no poder visitar Irlanda del Norte, donde tenía planeado tener una serie de compromisos hoy y mañana. La Reina envía sus cálidos buenos deseos a la gente del Norte de Irlanda y espera visitarlos en el futuro”, se leía en el comunicado en el que se recalcó en la prensa la palabra ‘renuentemente’.

