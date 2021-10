Kate y William, como nunca los habíamos visto

La entrega del Earthshot Prize marcó muchos momentos importantes para el Príncipe William, quien fue el encargado de crear esta iniciativa en pro del medio ambiente y junto a él, como ha hecho desde hace 10 años estuvo la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Siguiendo al pie de la letra la petición de rescatar un look de su guardarropa o en su defecto, llevar un nuevo look con materiales reciclados, Kate partió plaza del brazo de su marido que se permitió llevar un outfit más arriesgado que cualquier otro que le hayamos visto. Pero cuando creíamos saber todo lo que había pasado este domingo en la ceremonia, el fotógrafo de la realeza Chris Jackson dio a conocer unas cuántas instantáneas que capturaron el behind the scenes del evento y nadie imaginó que se podría ver el lado más romántico de los Duques en ellas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Kate Middleton, la 'royal' que triunfa con vestidos de fiesta incluso de hace 10 años

Kate Middleton, en lady in red para dar uno de sus discursos más importantes

Acostumbrados a mostrarse cálidos pero firmemente profesionales en los eventos públicos, no es común que se vea a Kate y William mostrando grandes despliegues amorosos. No suelen ir de la mano ni abrazarse en público, según se explica, siguen al pie de la letra la regla no escrita de la Reina Isabel y el Duque de Edimburgo, quienes mientras estaban trabajando, mantenían una discreta distancia. Pero de vez en vez, William y Kate se dan ciertas licencias, como en su décimo aniversario hace algunos meses, cuando posaron completamente enamorados, por esas mismas fechas dieron a conocer un video de su vida familiar en el que también se les veía cariñosamente unidos.

En esta ocasión, las imágenes que capturó Jackson -quien ha estado detrás de la lente no solamente en sus visitas internacionales, sino también en momentos especiales como el primer día de clases de George-, mostraron el completo apoyo que la Duquesa dio a su marido en su gran día. Las sonrisas y miradas cómplices detrás de bastidores dejaron claro que se encontraban completamente compenetrados en este día. En blanco y negro, un detalle que hizo resaltar la sensación de una mirada a momentos íntimos de la pareja, las tres fotografías han dado la vuelta al mundo.

VER GALERÍA

En otra de las imágenes se veía a William preparándose para salir al escenario. El Príncipe dio un emotivo discurso en pro de esta causa, una que ha preocupado de gran manera a la Familia Real desde hace varias décadas a través del Príncipe Carlos, y ahora ha sido William quien ha tomado la estafeta. Curiosamente, la noche de ayer, la Reina dejó claro su compromiso con este tema. La monarca abrió las puertas del Castillo de Windsor para un grupo de empresarios y mandatarios en el marco de la Global Investment Summit y no dudó en decirle a John Kerry que lo había visto por la televisión durante su participación en los premios de su nieto.

Kate y William celebran 10 años de su boda de ensueño con dos románticas fotos

La foto más especial

Pero, en definitiva, la imagen que retrató de forma perfecta el orgullo que la Duquesa sintió por el trabajo que su marido hizo en estos premios, fue la que mostró un despliegue nunca antes visto. Mientras frente a ellos seguía la actividad en pleno, los Duques vivían un momento privado en el que Kate completamente atenta a lo que le decía un sonriente William, reposaba su brazo sobre la cintura de su esposo, en un gesto espontáneo que enmarcó la etapa que la pareja vive.

Con tres hijos y diez años de matrimonio, los Cambridge lucen tan enamorados como el primer día. Al parecer, no necesitan los grandes despliegues para mostrar el enorme amor que los une y el apoyo que se profesan el uno al otro, lo mejor es que han decidido compartir estos pequeños y discretos guiños con sus seguidores de una forma muy reservada pero no menos significativa.

VER GALERÍA