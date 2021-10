¿Has escuchado al Príncipe William hablando español?

Completamente entregado a su iniciativa Eartshort Prize, que se entregará este fin de semana por primera ocasión en lo que se espera se convierta un evento anual, el Príncipe William se dio un momento para responder algunas preguntas de sus seguidores de Instagram sobre este gran proyecto. Después de semanas trabajando arduamente en torno a esta iniciativa que busca encontrar una solución a los grandes retos del medio ambiente que enfrenta nuestro planeta, William dio 2 minutos a sus seguidores de Instagram para responder algunas dudas que tenían. La gran mayoría, iban por supuesto, sobre el premio que se entrega este domingo, pero no faltó el suspicaz que se salió del tema y aportó el toque simpático a la conversación. Además de confesar que tiene ganas de viajar a Brasil, el Príncipe se animó a hablar un poquito de español durante la conversación. No ha sorprendido que sepa hablar en español, pues como futuro monarca es todo un políglota y se reporta que puede hablar cinco idiomas de forma fluida -entre estos no está el español, así que se podrían sumar varios más-. El momento ameno llegó cuando alguien le preguntó sobre la existencia de los unicornios, las figuras mitológicas favoritas de la Princesa Charlotte según se ha podido ver en sus accesorios escolares. Sin turbarse, el Príncipe decidió responder a la pregunta haciendo gala a su sentido del humor antes de seguir platicando sobre su proyecto, en el que ha contado con la participación de grandes personalidades como Rania de Jordania y Shakira. Haz click en el video para escuchar las respuestas del Príncipe.

