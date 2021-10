El Príncipe William ha dado un nuevo vistazo a la personalidad de Louis

El Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, han formado una hermosa familia. Con diez años de matrimonio y tres hijos, los Cambridge parecen estar completos. Aunque es muy común ver a la pareja, ya sea en conjunto o en solitario trabajando en las labores propias de sus posiciones en la Familia Real británica, cuando se trata de sus hijos, la cosa es distinta. Los tres chicos están completamente dedicados a sus estudios y son contadas las veces en las que hacen apariciones públicas. Aunque de por sí eran pocas, la pandemia hizo que éstas se redujeran más, y fuera de George que recientemente hizo su primera aparición en solitario con sus padres durante los partidos de la Euro, de Charlotte y Louis no se ha sabido mucho en los últimos meses. Ha sido precisamente del más pequeño de los Cambridge del que menos información se conoce, pero su papá ha querido dar un vistazo a la personalidad del simpático Principito que suele captar las cámaras cuando se deja ver con su papá.

Alrededor de su iniciativa Earthshot Prize que entregará este fin de semana, el Príncipe William dio una entrevista a BBC Newscast para BBC Sounds, en donde como pocas veces reflexionó sobre sus hijos en público. En específico, William explicó que su primogénito es el que más preocupación ha mostrado cuando del medio ambiente se trata, porque al ser más grande tiene más consciencia de qué es lo que pasa. “Él está muy consciente, más de lo que los otros dos en este momento. Charlotte todavía está un poco chica. Todavía no está muy segura. De hecho, Louis solo disfruta jugar afuera todo el tiempo. Él vive afuera”, dijo el orgulloso padre de tres.

Su declaración resuena con lo que la Duquesa contaba hace un tiempo, haciendo referencia a los meses que pasaron en su casa de campo en Norfolk, Anmer Hall, durante la pandemia. Se sabe que aprovecharon la distancia de la ciudad para trabajar mucho en su jardín, plantando y haciendo trabajos en el lugar. Además, recientemente, los Duques contaron que se hicieron de distintos animales durante esa temporada, específicamente con muchos pollos. El año pasado, Kate contaba durante una videollamada con una de las finalistas de su iniciativa Hold Still: “Louis ha crecido tanto, es muy rápido y anda también en su pequeño scooter. Es muy rápido. No puedo seguirle el paso”.

A pesar de que han sido pocas las veces que se ha visto a Louis en eventos públicos, la realidad es que su personalidad ha quedado al descubierto. A diferencia de la sobriedad de su hermano mayor o de la suspicacia de Charlotte, pareciera que Louis es el más travieso entre los niños Cambridge. Desde aquellas imágenes en el balcón del Trooping the Colour hasta los comentarios de sus padres pasando por aquellas fotografías tan divertidas de su cumpleaños, han dejado claro que el pequeño de la casa es toda una simpática amenaza.

Un interés que viene de familia

Continuando sobre la plática sobre el interés de sus hijos en el medio ambiente, el Príncipe continuó contando: “Pero pienso que poco a poco van entendiendo que estas cosas importan. Pero pienso que cuando eres joven, solamente te quieres divertir y disfrutarlo. Me siento mal, no quiero darles el pesar de preocuparse”. Es bien sabido que en la familia la labor para proteger el medio ambiente no es nueva. Desde hace décadas, el Príncipe Carlos ha creado distintas iniciativas para hacerlo, y pareciera que ahora William está tomando la estafeta de su padre para pasarla a sus hijos.

