Beatriz de York y su esposo Edoardo, en su primera date como papás

Fue el pasado 18 de septiembre cuando la Princesa Beatriz se convirtió en madre por primera vez. La nieta de la Reina y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, recibieron a su primera hija juntos, la pequeña Sienna Elizabeth. La buena nueva fue dada un par de días después y desde entonces se ha podido ver ya a la familia paseando por las calles de Londres. Las imágenes de la pareja acompañadas por la familia del empresario y la pequeña en la carriola dieron un vistazo a la nueva realidad en el hogar de los Mapelli, en el que el pequeño Wolfie -hijo del esposo de la Princesa- esperaba ansioso a conocer a su hermanita. Pero en medio de esta escena familiar, la pareja ha decidido darse un descanso de los biberones y casi a un mes del nacimiento de su bebé se han dejado ver en su primera cita pública convertidos en padres. Beatriz y Edoardo asistieron a la Frieze London Art Fair en el Ned’s Club Lounge.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi anuncian el nombre que eligieron para su hija

En dónde nació el bebé de la Princesa Beatriz

Enfundada en un trench coat de lana en color camello con mallas, botines y un vestido negro, con su bolsa cruzada, Beatriz posó sonriente junto a su marido, quien galantemente se enfundó en un traje azul que combinó con una camisa blanca sin corbata y un par de botones abiertos en el cuello. Esta fue la segunda vez en la que se vio a la Princesa desde que se convirtió en madre, aunque la primera ocasión se hizo de forma informal, únicamente a través de las imágenes que los paparazzis lograron captar de la pareja paseando con su hija.

Los Mapelli no fueron los únicos royals que se dieron cita en este evento. La estilosa sobrina nieta de la Reina, Lady Amelia Windsor, también asistió a la cita de arte. Con un excéntrico estilo, Amelia combinó un maxi dress de mini polka dots con un abrigo de lana en un estampado príncipe de gales que contrastaba con unas botas con un print de vaca en rosado.

VER GALERÍA

Beatriz como mamá

A pesar de que antes de la llegada de su bebé Beatriz hizo algunos comentarios sobre su primogénita, desde que se convirtió en madre la Princesa se ha limitado a agradecer al equipo que la ayudó en su parto, únicamente. Pero si ella ha apostado por el silencio, ha sido su madre, la Duquesa de York quien ha dado una visión más cercana a esta nueva etapa en la vida de su hija. “Mis hijas son fenomenales madres. Fueron niñas increíbles, pero son madres fenomenales. Y ahora tengo a estos dos excepcionales nietos en un año. ¿Saben? Es realmente increíble”, dijo durante los Inspirational HELLO! Awards, en donde también confesó que su nieta Sienna es “muy, muy hermosa”.

La Princesa Eugenia celebra la llegada de su primera sobrina

Para dar a conocer el nombre de la bebé, Beatriz tomó su cuenta de Twitter y escribió: “Estamos encantados de compartir que hemos nombrado a nuestra hija Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Todos estamos bien y Wolfie es el mejor hermano mayor para Sienna”. Por su parte, el orgulloso papá escribió en su cuenta de Instagram: “Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Nuestra vida juntos apenas comienza y no puedo esperar a ver todas las cosas maravillosas que nos esperan. Siento tanto amor y gratitud por mi maravillosa esposa, la bebé Sienna y Wolfie. Estos son los días que nunca voy a olvidar. Esta semana, un amigo me dijo el dicho más dulce, que con cada hijo, te crece un nuevo corazón entero. Muchísimas gracias a la matrona y todo el increíble equipo en el Chelsea and Westminster Hospital”.

VER GALERÍA