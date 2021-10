Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi anuncian el nombre que eligieron para su hija

Fue el pasado 20 de septiembre cuando la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi dieron a conocer que su hija había nacido el 18 de septiembre. La Familia Real celebró esta nueva llegada, tal como la Princesa Eugenia, que quiso dedicar un mensaje personal no solamente a su hermana y cuñado, sino también a la pequeña, con quien formará un hermoso lazo como su tía. Desde entonces, Beatriz se había limitado a agradecer al equipo médico que la atendió, mientras que Edoardo utilizó sus redes sociales únicamente para sus publicaciones laborales, como es costumbre, pero ha sido esta mañana cuando los orgullosos papás han sorprendido al utilizar este medio para compartir el nombre que han elegido para su bebé.

La Princesa tomó su cuenta de Twitter y escribió: “Estamos encantados de compartir que hemos nombrado a nuestra hija Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Todos estamos bien y Wolfie es el mejor hermano mayor para Sienna”. La pareja fue especialmente cuidadosa en incluir al primogénito de Edoardo, no solamente en sus anuncios por el nombre de la bebé, sino a lo largo de su embarazo. El Palacio de Buckingham retomó el anuncio de Beatriz para compartirlo a través de sus redes sociales.

“Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Nuestra vida juntos apenas comienza y no puedo esperar a ver todas las cosas maravillosas que nos esperan. Siento tanto amor y gratitud por mi maravillosa esposa, la bebé Sienna y Wolfie. Estos son los días que nunca voy a olvidar. Esta semana, un amigo me dijo el dicho más dulce, que con cada hijo, te crece un nuevo corazón entero. Muchísimas gracias a la matrona y todo el increíble equipo en el Chelsea and Westminster Hospital”, escribió en orgulloso papá junto a una imagen en la que se ven las huellas de su hija, con su nombre completo escrito a mano en cursiva y la fecha de su nacimiento.

El lazo a las raíces de Edo y el homenaje a la Reina

El nombre elegido por la pareja parece haber ido ligado fuertemente a las raíces italianas de Edoardo, quien a través de la familia de su padre, cuenta con una importante relación con el país que bien podría otorgar un título, no solamente a Beatriz, sino también a su hija, según declaró el padre del empresario previo a la boda de la pareja.

Por supuesto, en la elección de nombre para su primera hija en común, no podía faltar el guiño a la Reina Isabel. Tal como han hecho todos los nietos de la monarca, Beatrice también ha elegido rendir homenaje a su abuela poniendo Elizabeth como segundo nombre de la pequeña Sienna. Esta bonita tradición ha hecho que Peter Phillips incluyera el nombre de su abuela en el certificado de su hija Isla, Zara Phillips lo hiciera con Lena, el Príncipe William con Charlotte, y más recientemente, aunque no usó el nombre Elizabeth, el Príncipe Harry eligió el apodo de la Reina para llamar a Lilibet. Por su parte, también a principios de año, la Princesa Eugenia quiso hacer referencia a su abuelo con el segundo nombre de su hijo August.

Con el anuncio del nombre de la bebé, la siguiente gran cita para la pequeña familia será el bautizo de Sienna. Eso sí, no se anticipa que se dé pronto, pues su primo mayor August, todavía no recibe el sacramento. Ha de recordarse que hace unas semanas se tenía planeado realizar la ceremonia pero ante el diagnóstico positivo de uno de los invitados, todos los planes tuvieron que detenerse. ¿Será que ante la espera, las hermanas decidirán celebrar juntas?