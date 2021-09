El propio vestido brillante de Diana para una premier de Bond

Los reflectores del mundo se posaron en al Royal Albert Hall la noche del martes para ser testigos de la premier de la más reciente entrega de James Bond, la última en la que Daniel Craig participará. Si el lugar estaba plagado de estrellas, hubo alguien que robó todas las miradas ante su paso por la alfombra roja, la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Del brazo de un galante Príncipe William, que llevaba un smoking de terciopelo, la Duquesa no dejó a nadie indiferente con su glamuroso vestido de lentejuelas doradas, que no dejaba todo a su brillo, sino que además sumaba una silueta dramática y muy llamativa. Si el look fue ampliamente aplaudido y se convirtió en una sensación viral en cuestión de minutos, no faltó la persona con buena memoria que recordó un diseño similar que llevó, la Princesa Diana.

Fue en julio de 1985, cuando la Princesa Diana asistió a la premier de A View to Kill (007: En la mira de los asesinos, como se llamó en México). A diferencia de esa ocasión, en ese entonces la cita fue en el Empire de Leicester Square. Acostumbrada a las noches de glamour, Diana asistió a esta cita enfundada en un llamativo vestido plateado, creación de Bruce Oldfield. Las coincidencias con el diseño que lució Kate van más allá de un color destellante. Como se usaba en aquella época, la tela plisada elegida para el vestido de Diana, daba un perfecto movimiento al look que incluía las típicas hombreras y un diseño concéntrico, que vimos también en el outfit de Kate. A diferencia de la pieza que eligió la Duquesa, el vestido de Diana contaba con media espalda descubierta, dando un toque especial a su imagen.

El vestido de Kate

Por su parte, Kate recurrió a un diseño de Jenny Packham, al parecer, hecho a la medida para mezclar dos de los vestidos que están a la venta de la firma que se encuentra entre las consentidas de la Duquesa. La parte de enfrente del vestido corresponde al modelo Margot de la marca, que se puede conseguir por 2,800 libras esterlinas (aproximadamente $77,465 pesos mexicanos). A diferencia del de Diana, el look de Kate se eligió en lentejuelas de distintas tonalidades doradas, pero sí incluyó un diseño concéntrico, emulando a una estrella o un ave fénix gracias al juego de destellos.

La espalda del vestido, que era tan glamurosa con el frente gracias a una cascada de lentejuelas de distintos tamaños sobre la tela en un juego de transparencias, corresponde al modelo Elizabeth con capa, que todavía está disponible en algunas tallas por 3,640 libras esterlinas (poco más de $100,000 pesos mexicanos). Para enfatizar la figura de Kate, no solamente se acentuó su cintura y se agregaron las hombreras, sino que se retomó la capa de este diseño para hacer que se viera aún más espectacular.

Al igual que Diana que complementó su look con bolso clutch y tacones en plateado, Kate también recurrió al color de su vestido para sus tacones modelo Fenix de Aquazzura. Estos zapatos destellantes con tacones de 10 centímetros se pueden conseguir por $19,100 pesos mexicanos. La Duquesa decidió no llevar bolso para poder saludar a todas las personas que se encontró de forma más sencilla, así que como complementos únicamente agregó sus aretes chandelier de O’nitaa que estrenó en su visita a Paquistán hace dos años.

