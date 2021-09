Kate Middleton ha partido plaza en la premier de la nueva cinta de James Bond Los Duques de Cambridge, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall asistieron al estreno de No Time to Die

Son contadas las ocasiones en las que se ve en un mismo compromiso público a los Duques de Cambridge con el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall, pero el estreno de la nueva entrega de James Bond, No Time to Die, ameritaba la presencia de los royals. No solamente se ha tratado del regreso del glamour a las alfombras rojas en Gran Bretaña, sino que por muchos es considerada la despedida de Daniel Craig como el agente 007. Ante este gran evento, las dos parejas reales no quisieron perderse la cita y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no ha dejado a nadie indiferente a su paso por la alfombra roja. Aunque habitualmente, la esposa del Príncipe William elije looks clásicos para sus apariciones, al tratarse de una noche de Hollywood, se le ha visto brillar -literalmente- como nunca antes.

Lejos de sus discretos pero siempre estilosos looks, esta noche, Kate recurrió a un vestido statement que ha llamado mucho la atención. Simulando una estrella con lentejuelas doradas, hombreras y largas mangas emulando una capa, el vestido de Kate fue uno digo de una noche como esta. El juego de transparencias, con los destellos de las lentejuelas hicieron que este se convirtiera en cuestión de minutos en uno de los looks más virales de la Duquesa en las redes sociales. El diseño, digno de las pasarelas más importantes del mundo, es una creación de Jenny Packham, una de las firmas más socorridas cuando de la Duquesa se trata.

Los zapatos en dorado fueron de Aquazzura. Para dar completo protagonismo a su vestido, Kate llevó la melena completamente recogida en un elaborado moño, por el que fue comparada en redes sociales con una diosa griega. Mientras que como complementos, aplicando la teoría de que más es más, Kate recurrió a unos aretes chandelier que le hemos visto antes y son de O'Nitaa -los estrenó en el 2019, en su visita a Paquistán-. Al tratarse de una noche de flashes y reflectores, no ha sorprendido que la Duquesa apostara por un maquillaje más marcado del que lleva habitualmente, luciendo simplemente espectacular para una gala como ésta. El piropo corrió por parte del protagonista de la cinta, quien según medios británicos saludó a la Duquesa diciéndole: "Te ves encantadora".

El lazo que une a los royals y Bond

Ésta es la tercera ocasión en la que los Cambridge asisten a una premier de la saga británica por excelencia, la primera fue en el estreno de Quantum of Solace, en el 2008, y en el 2015 asistieron a la de Spectre. Además, el Príncipe Carlos estuvo invitado a las grabaciones de esta cinta en el 2019, cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con Daniel Craig y el equipo de producción en los Pinewood Studios. Que si estos encuentros fueron especiales, ninguno tanto como la colaboración que Craig hizo con la mismísima Reina Isabel para el video de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. En su momento se reveló que la monarca tuvo una condición para participar en el video, quería tener un diáologo para interactuar con el Agente 007.

Esta noche, las parejas reales se encontraron con los guionistas Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis y Robert Wade, además de los cantantes Billie Eilish y Finneas O’Connell, pues los talentosos hermanos británicos fueron los encargados de crear la canción de esta cinta. Esta fue una noche especial, además, por se rindió homenaje a algunos trabajadores del sector salud que estuvieron presentes en el estreno a modo de agradecimiento por su labor durante la crisis sanitaria. La premier mundial fue en beneficio de los miembros de las tres agencias de inteligencia británica, algo muy a tono con la cinta, además de caridades que apoyan a los miembros de las fuerzas especiales británicas.

