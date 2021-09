El bolso personalizado de Meghan con un guiño a la Princesa Diana

Fueron apenas tres días en los que el Príncipe Harry y Meghan Markle tuvieron apariciones públicas durante su visita a Nueva York, pero fueron suficientes para ver un sinfín de looks que la Duquesa lució. Una maleta enfáticamente otoñal, de la que mucho se comentó el contraste de la temperatura que se vivió en la Gran Manzana con los múltiples abrigos que Meghan lució, no ha dejado a nadie indiferente. Aunque fueron pocos los complementos que se vieron de la Duquesa en esta visita, hubo detalles que no pasaron desapercibidos. Fue precisamente durante su aparición en el Global Citizen Live Concert, que Meghan quiso hacer un guiño más a la Princesa Diana a través de sus accesorios. Aunque sobre el escenario se le vio llevando un elegante vestido corto en color hueso con aplicaciones de Valentino, a su llegada llevó uno más de sus abrigos, con un foulard alrededor del cuello y un bolso que buscó recurrir a la nostalgia. Se trató del famoso Lady D de Christian Dior, que la Princesa Diana llevó en el último año de su vida en varias ocasiones.

En las imágenes que se tomaron a su llegada al popular concierto en Central Park, se pudo ver que Meghan llevaba la famosa bolsa. El abrigo de Christian Dior, al parecer una modificación del que se vio en su desfile, y el vestido de Valentino con motivos florales que tiene un costo de 5,400 dólares (aproximadamente $108,553 pesos mexicanos), se vieron complementados con el famoso bolso que viviera sus primeros años de gloria en la década de los 90s.

Se trata del Medium Lady D-Lite Bag, que en su versión más sencilla se puede conseguir por 4,900 dólares (alrededor de $98,502 pesos mexicanos). Y es que la de Meghan era una versión especial, pues los seguidores del estilo de Meghan se dieron cuenta de que no se trataba de un ejemplar cualquiera sino que se encuentra personalizado con las iniciales DSSOS (Duquesa de Sussex, por sus siglas en inglés).

El lazo entre este bolso y la Princesa Diana

Meghan ya no solamente recuerda a la Princesa Diana a través de su ahora infaltable reloj Tank de Cartier -modelo favorito de varias mujeres icónicas, entre ellas Diana de Gales-, sino que la Duquesa quiso hacer un guiño más a la madre de su marido. El bolso que Meghan eligió para esta aparición es aquel que fue bautizado en honor a la Princesa un año antes de su trágico fallecimiento. Antes de que Diana cayera ante el encanto de la bolsa con asas cortas, el modelo era conocido como Chouchou, pero después de que en 1996 la Princesa lo llevara en varias ocasiones, se le otorgó el nombre Lady D, el cual lleva hasta ahora.

A través de las imágenes de ese año, se puede ver que la Princesa Diana tenía el bolso en por lo menos tres versiones diferentes, algunas más grandes, otras más chicas, unas en su versión tradicional, como la que llevó Meghan, y otras, en su versión de piel, así como una más en azul marino. Al parecer, la Princesa cayó rendida ante este versátil modelo que llevó en Londres, Liverpool y hasta en su viaje a Argentina, después de recibir su primer ejemplar como un regalo de la Primera Dama de Francia, en 1995, cuando todavía no salía a la venta.

Esa no fue la primera vez en la que una bolsa recibió el nombre de una princesa. Antes de que esto sucediera, el bolso Kelly de Hermès recibió su nombre por Grace Kelly de Mónaco. Veinte años después de que este bolso fuera diseñado, la esposa de Alberto de Mónaco fue fotografiada con él intentando cubrir su embarazo, a partir de ahí el modelo adoptaría su famoso nombre con el que ha alcanzado popularidad alrededor del mundo.

