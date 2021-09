El paseo familiar de los Cambridge que no fue como te imaginas El Príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos fueron capturados en un momento privado

Con el calendario completamente lleno tras su regreso, en la última semana se vio mucho del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton. En apariciones, tanto públicas como privadas y más formales, los Duques de Cambridge se han entregado por completo a su faceta dentro de la Familia Real británica, sobre todo porque la Reina se encuentra todavía en Balmoral, su casa de verano en Escocia. Pero esto no significa que sus pequeños no sean los protagonistas de su vida. Es bien sabido que Kate hace todo lo posible por ser la encargada de recoger a sus tres hijos de la escuela y el Príncipe no es ajeno a las actividades en casa, aunque confiesa que su esposa tiene más paciencia cuando de las tareas escolares se trata. Aprovechando el fin de semana, los Cambridge y sus tres hijos fueron vistos pasando un momento familiar y curiosamente, fue uno bastante más mundano y tradicional de lo que se podría pensar para la familia del 2° y 3° en la línea de sucesión al trono.

La familia fue vista en Norfolk, en donde tienen su casa de descanso y donde pasan la mayor parte de su tiempo libre. Cumpliendo con una de las tradiciones más comunes de las familias británicas, los Cambridge fueron vistos disfrutando de una comida en el pub local, lejos de la formalidad y protocolo con los que se les ve usualmente en público. El Príncipe George, de 8 años, la Princesa Charlotte, de 6, y el Príncipe Louis, de 3 con todo y su nuevo perro, pasaron un día muy sencillo con sus papás, pero seguramente lleno de diversión.

La familia fue vista en una mesa exterior con sus hamburguesas y papitas, en una versión mucho más relajada de la que usualmente de ve de los niños Cambridge. Lejos del saquito con el que se vio a George en su última aparición en Wembley durante la Euro, esta vez, como cualquier niño de su edad llevaba una t-shirt con sus shorts a juego con los de su hermanito, quien llevaba una camisita polo de manga larga. Por su parte, Charlotte, sentada junto a su papá llevaba también una tshirt azul y la melenita agarrada en una coleta, muy parecida a la que llevaba su mamá. Kate dejó de lado sus elegantes looks para mostrar su versión más casual en pantalones beige y un cardigan azul marino, mientras que William se mantiene fiel a su suéter azul marino y camisa en baby blue.

El refugio de los Cambridge

La familia pasó, aparentemente, el fin de semana en su residencia conocida como Anmer Hall. La casita que William y Kate recibieron como regalo de bodas de la Reina en el 2011, se volvió su hogar cuando se mudaron ahí en el 2014, comenzando a formar su hermosa familia, sin saber que esta propiedad se convertiría en su refugio. Ubicada en Norfolk, se trata del lugar perfecto para los Cambridge, al estar muy cerca de Sandringham -la residencia en la que la monarca pasa las fiestas invernales- y también de la casa de los Middleton.

Fue precisamente en este lugar en el que George comenzó a ir a la guardería, antes de que la familia decidiera hacer de su casa en el Palacio de Kensington su residencia principal para tomar más compromisos conforme pasaron los años. Ha sido también ahí donde los Cambridge pasaron los meses de cuarentena de la pandemia. Antes de esto, no era raro encontrarse a los pequeños Cambridge en el parque con su abuela o en la feria local, en la que incluso fueron capturados con sus primos, los hijos de los Phillips.

