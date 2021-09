El traje con el que Meghan sorprendió en su segundo día en NY Los Duques de Sussex visitaron una escuela en Harlem, en donde Meghan leyó su libro The Bench

Los Duques de Sussex han comenzado su primera visita pública desde que se despidieron de sus posiciones oficiales en la Familia Real británica. El Príncipe Harry y Meghan Markle llegaron a Nueva York para participar en el Global Citizen Live Concert, y han aprovechado para cumplir con distintos compromisos dentro de su agenda. Alejados de la realeza, pareciera que este viaje es una versión de una visita oficial, tal como se ha comentado mucho en redes sociales, pues para comenzar este viaje se reunieron, no solamente con el alcalde Bill de Blasio y la nueva gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, sino también con la Embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield. Pero si sus reuniones han dado mucho de qué hablar, también lo ha hecho la maleta de Meghan para sus primeras apariciones públicas desde el nacimiento de Lilibet. Si en sus primeros compromisos fueron muy comentados sus dos abrigos en un día especialmente caluroso para el otoño de Nueva York, esta mañana ha sorprendido con un colorido conjunto.

La pareja asistió esta mañana a la escuela de Harlem Mahalia Jackson, en donde los esperaban unos emocionados estudiantes para presumirles un colorido mural. Ya que se encontraban conviviendo con los niños, Meghan les leyó su libro The Bench, promoviendo la lectura entre los más pequeños. Y aunque de la visita se vio poco, el look de la Duquesa no fue indiferente para nadie.

A su salida del Carlyle Hotel en la Gran Manzana, se pudo ver que Meghan llevaba un traje con chaqueta oversize en color burgundy. Una vez más, la Duquesa ha apostado por prendas otoñales un Nueva York que hoy tendrá una máxima temperatura de 23°C. En esta ocasión en look en burgundy corrió a cargo de Loro Piana. Los pantalones de lana modelo Antoine se encuentran hechos en Italia y se pueden conseguir por 1,685 dólares (alrededor de $33,813 pesos mexicanos). A juego, lució una chaqueta modelo Loreen de la misma firma también en burgundy pero con interior reversible en rosa. De corte oversize y con un detalle en contraste en los bolsos laterales, una vez más, Meghan se ha dejado ver en un look completamente cubierto. Esta pieza de cashmere tiene un precio de 5,840 dólares (aproximadamente $117,193 pesos mexicanos).

Los collares con significado de Meghan

Los zapatos en el mismo color fueron de Manolo Blahnik y la blusa que apenas se alcanzaba a ver por debajo de la chaqueta iba también a juego con todo el look. A diferencia de su primer día en este viaje cuando se le vio con la melena completamente recogida en un moño bajo, con raya en medio, en esta ocasión, Meghan volvió a dejar su melena en completa libertad con unos ligeros rizos que enmarcaron su rostro. Eso sí, lo que repitió fueron ya sus infaltables piezas de joyería, su reloj Tank de Cartier con un brazalete Love de la misma firma francesa, una pulsera en oro de Jennifer Meyer, aunque esta vez dejó en casa los anillos que se le vieron ayer.

Una agenda completa

No solamente se ha visto a los Duques de Sussex recorrer la ciudad para cumplir con todos sus compromisos, sino que también se han dado tiempo para la diversión. La primera noche, un curioso paparazzi los capturó en el bar de su hotel con Misha Nonoo, la gran amiga de Meghan, y su esposo. La noche de ayer, fue el Príncipe Harry quien se dejó ver con un grupo de caballeros, sin su esposa, en el bar, ¿acaso estaba en medio de una negociación?

