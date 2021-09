Kate, la mejor compañera de dobles de la ganadora del Abierto de US, Emma Raducanu La Duquesa de Cambridge demostró que no solamente es una amante del deporte blanco, sino que juega muy bien

Es una amante confesa del deporte blanco, la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton-, no se pierde desde hace algunos años el torneo de Wimbledon a menos de que sea por una causa de fuerza mayor, como el inminente nacimiento del Príncipe George o la llegada de Louis. Pero si desde las gradas disfruta al máximo del tenis, es bien sabido que también lo practica y ha buscado inculcarle su amor por esta disciplina a sus hijos. Y si alguna vez había dado muestra de su talento con la raqueta, nunca antes como esta mañana cuando se encontró con la campeona del Abierto de Tenis de Estados Unidos, Emma Raducanu, a quien ya había felicitado por su gran talento desde redes sociales, en uno de los poquísimos mensajes que ha publicado en primera persona por este medio. Como patrona de la Lawn Tennis Association, la Duquesa ha tenido oportunidad de felicitar personalmente a los jugadores británicos que tuvieron una exitosa aparición en el Abierto de Estados Unidos.

La Duquesa participó en la recepción de celebración de la Lawn Tennis Association en el National Tennis Centre, en la que los homenajeados fueron Emma, Joe Salisbury, Alfie Hewitt y Gordon Rein, con quienes pudo platicar sobre sus experiencias en el torneo que se llevó a cabo en la Gran Manzana. Eso sí, un partidito no podía faltar y Kate hizo equipo con Emma para jugar contra Alfie Hewett y Gordon Reid, además de Joe Salisbury.

Como poquísimas veces se le ve, Kate dejó el protocolo de lado, para enfundarse en un outfit que le permitiera desplazarse a la perfección en las canchas. La Duquesa llevó un look de falda y chaqueta de la firma francesa Poivre Blanc, - la falda modelo Meryl de 65 libras esterlinas (aproximadamente $1,786 pesos mexicanos) y la chaqueta se puede conseguir por 90 libras esterlinas (alrededor de $2,476 pesos mexicanos)-, además de un par de tenis On, desarrollados por Roger Federer, gran amigo de la familia Middleton. Al parecer, aquellos rumores de que Kate tomaba clases privadas de tenis en el Hurlingham Club de Fulham han dado frutos, pues jugó como toda una profesional entre risas con los atletas profesionales.

“Maravilloso chicos, en verdad. Felicidades. Verdaderamente impresionante. Ha sido tan lindo de todos ustedes regresar a su hogar a celebrar estar de vuelta en casa”, les dijo la Duquesa durante la charla que tuvieron antes de su partido.

A pesar de que está acostumbrada a los grandes protocolos y los eventos sobrios, ésta ha sido una semana en la que se ha podido ver una faceta completamente diferente de la Duquesa. A principios de la semana, se le vio de visita en Cumbria demostrando su atletismo en un entrenamiento con los jóvenes cadetes de la RAF, en un recorrido en bicicleta de montaña y bajando a rapel de una pendiente. Es bien sabido que desde muy joven, Kate ha disfrutado de practicar distintos deportes y en los últimos años ha querido difundir la importancia de las actividades físicas al aire libre, sobre todo en el desarrollo de los más jóvenes.

Eso sí, los eventos formales no faltaron esta semana, pues la noche del miércoles, la Duquesa recibió a las personas que hicieron posible su iniciativa Hold Still para agradecerles por su apoyo en este ambicioso proyecto fotográfico que se convirtió en todo un éxito. Pero los eventos especiales no van a faltar en los próximos días, pues en una ocasión especial, los Duques de Cambridge, el Príncipe Carlos y la Duquesa de Cornwall asistirán a la premier británica de la última cinta de Daniel Craig como James Bond.

