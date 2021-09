El business look de Meghan en la Gran Manzana

A pesar de que fue en marzo del 2020 cuando el Príncipe Harry y Meghan Markle dejaron sus posiciones oficiales como miembros senior de la Familia Real británica, no ha sido sino hasta esta mañana cuando la pareja ha tenido su primera aparición pública en Estados Unidos -país en el que ahora viven-. Aunque desde si partida comenzaron a tener compromisos virtuales, y el Príncipe Harry pudo tener un par de apariciones privadas tanto empresariales como filantrópicas, esta mañana los Duques de Sussex han tenido su primera aparición pública en pareja en Estados Unidos. Los Sussex viajaron a Nueva York para participar en el Global Citizen Live Concert este sábado. Aprovechando que se encuentran en la Gran Manzana, esta mañana, Harry y Meghan se reunieron con el alcalde Bill de Blasio, así como la nueva gobernadora de Nueva York Kathy Hochul en el One World Observatory. Y a pesar de que han corrido en redes sociales los videos de la llegada de la pareja a su compromiso, el look de Meghan no ha pasado desapercibido.

Al parecer, Meghan tiene clara la imagen que quiere transmitir en esta nueva etapa de su vida. Aunque las imágenes que los Sussex protagonizaron para la edición de los 100 personajes más influyentes de la revista Time se hicieron virales por distintos motivos, para nadie pasó desapercibida la forma de posar de la Duquesa y el vestuario cuidadosamente elegido para reflejar poder e influencia. Con esto en mente, no ha sorprendido que en esta nueva aparición quisiera dejar claro que está lista para poner manos a la obra y qué mejor que hacer con un business look.

De lado quedaron el glamour y las joyas que ha usado por años para aderezar cada uno de sus looks. En esta ocasión apostó por una versión sobria y muy profesional de su imagen. A pesar de que en la Gran Manzana se encuentran a una temperatura de 26° C, la Duquesa se enfundó en un total navy look con un giro muy otoñal. La Duquesa llevó unos pantalones de vestir con un suéter de cuello alto -que todavía son un misterio para los seguidores de su estilo debido a su simplicidad, aunque el suéter bien podría ser el Delara top de cashemere de The Row, firma que ha usado últimamente- y un abrigo que parece ser de Giorgio Armani al que le levantó las solapas. Sus tacones Aquazzura también hicieron una discreta aparición.

Una muestra más de que esta era una cita de trabajo fue el peinado de Meghan, quien llevó la melena completamente recogida en un moño y relamida al frente con una raya en medio. El chongo estaba perfectamente compuesto por detrás, lejos del messy bun que se le vio en varias ocasiones en Reino Unido. Esto hizo que se vieran a la perfección los aretes Cartier de diamantes que eligió para esta aparición. Si te suenan conocidos es porque se trata de los pendientes que llevó el día de su boda y que se le han visto en un par de ocasiones más.

Como complementos, aunque no llevó su variedad de joyería, no podían faltar los elementos que se han vuelto una constante en las últimas semanas. El reloj Tank de Cartier combinado con el brazalete Love de la misma firma, y la pulsera de Jennifer Meyer. Esta vez, simplemente agregó uno de sus anillos de Briks y un anillo de Lorraine Schwartz.

En su segundo look del día, Meghan no dejó de lado el aire otoñal. Recurrió nuevamente a un cuello de tortuga con una falda de lápiz, pero esta vez contrastó la combinación con un abrigo en camello, el cual hizo juego con su bolso de Valextra de la colección cápsula Chiaroscuro. A los accesorios que se le vieron en la mañana se le incluyeron unos lentes oscuros de Valentino que reforzaron la imagen sobria que ha mostrado en sus apariciones del primer día de la visita que terminará el sábado.

