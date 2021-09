A detalle, el glamuroso look de Meghan que tanto ha dado de qué hablar La sesión de fotos de la revista Time se ha vuelto viral y el look de la Duquesa no ha pasado desapercibido

Tal como se había anticipado, la imagen del Príncipe Harry y Meghan Markle en una de las siete portadas del número de los 100 más influyentes de la revista Time ha dado mucho de qué hablar. Pero más allá de su perfil escrito por el chef español José Andrés o la semblanza que los Duques de Sussex escribieron sobre la economista Ngozi Okonjo-Iweala, lo que se ha convertido en el comentario de las redes sociales han sido las fotografías de la pareja. Desde la portada, en la que se ve a Meghan en primer plano vestida de blanco y al Príncipe por detrás en negro, hasta las fotografías internas en las que se les ve de verde olivo posando desde su casa en Montecito, California; cada uno de los detalles de las imágenes ha sido analizado a profundidad y los looks de la pareja no podían quedarse atrás.

Según se dio a conocer, detrás del guardarropa que lucieron los Sussex en esta imagen estuvieron las afamadas stylists Nina y Jane Hallworth. Si sus nombres no te son conocidos, los de sus famosos clientes seguramente los reconoces. Las mujeres son las encargadas de algunos de los looks de celebrities como Brad Pitt, Jennifer Aniston y Kirsten Dunst. Esta selección ha sido tomada, sobre todo en Gran Bretaña, como un guiño más del enlace entre los Sussex y Hollywood, alejándose cada vez más de la línea que suele manejar la realeza.

¿Cuáles fueron las prendas que tanto han llamado la atención? A diferencia del glamour que se podría pensar para una posado de este tipo, al tratarse de la edición de las 100 personas más influyentes del mundo, parece que se decidió apostar al máximo por un estilo smart, sofisticado, pero sobre todas las cosas, que irradiara poder y autoridad.

En las fotografías interiores se vio a la Duquesa llevando un suéter de cuello de tortuga de cashmere en verde olivo de la firma The Row -de Mary Kate y Ashley Olsen-. El modelo Demme que está hecho en 70% cashmere y 30% seda tiene un precio de 1,075 euros (alrededor de $25,227 pesos mexicanos). Los pantalones fueron del modelo high waisted de Victoria Beckham, marca que Meghan ha utilizado en varias ocasiones. El modelo tradicional de la firma que está inspirado en el modelo Oxford de los años 20s puede conseguirse por aproximadamente $16,952 pesos mexicanos. En una de las imágenes en su jardín, este look tuvo como complemento un chaleco largo en el mismo color que todavía no ha sido identificado por la legión de fans del estilo de la Duquesa.

Si la ropa llamó la atención, los accesorios de Meghan no pasaron desapercibidos. Su ya infaltable combinación del reloj Tank de Cartier, con el brazalete Love de la misma firma y la pulsera en oro de Jennifer Meyer, hizo una aparición más en las imágenes. Además, agregó anillos de Shiffon y una sortija en el dedo meñique que se ha vuelto todo un misterio.

Curiosamente, a pesar de que la fotografía de la portada es la que se ha convertido en el centro de comentarios y uno que otro meme, ha sido este look el que nadie ha podido identificar a ciencia cierta. Al tratarse de una blusa blanca básica y unos pantalones en el mismo color, no se ha podido atribuir su creación a una marca en particular. Eso sí, gracias a la pose de la Duquesa todos sus accesorios -los mismos que llevó en las fotografías interiores- se volvieron punto central de la imagen.

