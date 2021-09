Harry y Meghan protagonizan la lista de las personas más influyentes del mundo

Tal como sucedió en el cumpleaños 40 de Meghan Markle, el Príncipe Harry también tenía reservado algo especial para celebrar sus 37 años. A diferencia de su esposa quien hizo un video especial para anunciar una iniciativa en la que pretendía reunir a 40 amigos que donaran 40 minutos como mentores de mujeres que se encontraban regresando al ámbito laboral, ahora el Príncipe ha festejado su cumpleaños con un nombramiento. Los Duques de Sussex han protagonizado una de las siete portadas de la revista Time con las que se ha dado a conocer su famoso listado de las personas más influyentes del mundo. Ha sido el chef español José Andrés quien ha sido el encargado de escribir el perfil de los Duques, haciendo referencia a la labor que han realizado para ayudar a otras personas. Y no solamente fueron reconocidos por su trabajo humanitario, sino que también participaron en la edición escribiendo la semblanza de la economista Ngozi Okonjo-Iweala.

Con un glamuroso retrato que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, los Sussex han protagonizado la edición de las 100 personas más influyentes del mundo, que ha coincidido con el cumpleaños del Príncipe -el segundo desde que dejó su posición en la Familia Real británica-. La pareja fue colocada en la sección de Íconos que este año también incluyó a Dolly Parton, Naomi Osaka y Britney Spears.

“Ese mismo sentimiento de urgencia impulsa a Meghan, ahora Duquesa de Sussex, que desde hace mucho ha sido una activista humanitaria y una poderosa defensora de las mujeres y las niñas alrededor del mundo. Saltar a la acción no es la opción sencilla para unos jóvenes duques que han sido bendecidos por nacimiento y talento y alcanzados por la fama”, comienza el texto de su perfil. “Sería mucho más seguro el disfrutar de su buena fortuna y quedarse callados…Eso no es lo que Harry y Meghan hacen, o quién son. Ellos convierten la compasión en acciones en el campo a través de su Archewell Foundation. Dan voz a quienes no la tienen a través de la producción de contenido. Hombro con hombro con socios sin fines de lucro, toman el riesgo de ayudar comunidades en necesidad -ofreciendo apoyo en salud mental a mujeres y niñas negras en Estados Unidos y alimentan a aquellos afectados por desastres naturales en India y el Caribe. En un mundo en el que todos tienen una opinión sobre gente que no conocen, el Duque y la Duquesa tienen compasión por la gente que no conocen. No solamente opinan. Ellos corren hacia el conflicto”, escribió el español.

La viral imagen de la portada en la que Meghan aparece en blanco y Harry detrás de ella en negro no fue la única que protagonizaron para esta edición, sino que también posaron para un par de fotografías interiores en las que los dos aparecen en verde olivo, aparentemente posando en el jardín de su residencia y en otro rincón de su hogar.

El estiloso nuevo fichaje de los Sussex

El perfil que escribieron los Sussex

Por su parte, los Sussex escribieron sobre la directora de la Organización Mundial del Comercio: “Okonjo-Iweala nos ha enseñado que el camino para acabar con esta pandemia está iluminado por trabajar juntos para equipar cada nación con un acceso equitativo a las vacunas”. En la página de Archewell además se agregó en un mensaje sobre la publicación: “El Duque, la Duquesa y Okonjo-Iweala tienen una compartida y urgente misión de alcanzar la equidad global en la vacunación. La equidad de vacunación significa que necesitamos un acercamiento justo y humanitario para llegar a cada rincón del mundo con acceso equitativo a la vacuna”.

