El Príncipe Harry y su aparición sorpresa en una entrega de premios en Reino Unido

Desde el nacimiento de su pequeña Lilibet, Meghan Markle y el Príncipe Harry han mantenido un bajo perfil. Si bien, se dijo que tomarían cuatro meses de baja de maternidad, no se han mantenido completamente alejados de los reflectores. Ya sea a través de noticias que se dé de ellos o de los mensajes que han enviado a través de la página de internet de su fundación, Archewell, la pareja se sigue manteniendo en el candelero. Apenas la semana pasada, Harry se volvía a dejar ver en público al participar en su primer torneo de polo de caridad desde que dejó su posición senior en la Familia Real británica. Mientras que esta semana ha desempolvado su smoking, para desde su casa en California, participar en una entrega de premios en Reino Unido, en la que dio un breve discurso a la distancia. El Príncipe fue el encargado de cerrar la ceremonia de los GQ Men of the Year Awards, con un sentido discurso en el que hizo énfasis en algunos aspectos sobre los que ha buscado hacer consciencia desde que dejó su país.

El discurso

“Buenas noches a todos en Londres…no es a menudo que uno tiene la oportunidad de usar un smoking a las 3 pm, a menos claro que sea el de la noche anterior, pero bueno, aquí estamos. Estoy profundamente honrado de poder entregar nuestro último premio, a quienes reconocerán inmediatamente por su notable contribución en la lucha contra el Covid-19. Nuestros héroes de la noche son la Profesora Sarah Gilbert, la Doctora Catherine Green y todo el equipo de dedicados científicos de la Universidad de Oxford. Su avanzada investigación en la vacuna de Oxford ha traído al mundo una de las más grandes herramientas para alcanzar la equidad en las vacunas. También enfocaron su misión con una urgencia humanitaria. En abril del año pasado, el equipo de Oxford, empacó un cargamento de cultivos de investigación y lo envió sigilosamente a India, un ejemplo temprano de la colaboración biotecnológica que necesitamos para llevar esta crisis global a su final”, comenzó el Príncipe haciendo hincapié en un tema que había tocado públicamente con su esposa antes.

“Hasta que cada comunidad tenga acceso a la vacuna, y hasta que cada comunidad esté conectada a información confiable sobre la vacuna, todos estaremos en riesgo. Ese es un refrán común que mi esposa y yo hemos escuchado en nuestras conversaciones con expertos en vacunas, cabezas de la industria, activistas comunitarios y líderes globales”, continuó.

“Mientras la gente está sentada en esta habitación esta noche, más de un tercio de la población global ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Eso es más de cinco mil millones de vacunas distribuidas alrededor del mundo hasta ahora. Suena como un gran logro de muchas maneras. Pero hay una enorme disparidad entre quienes pueden y quienes no pueden acceder a la vacuna. Menos de un 2% en los países en desarrollo ha recibido una sola dosis en este momento, muchos trabajadores de la salud todavía no están vacunados. No podemos avanzar juntos a menos que tratemos el desbalance unidos”, se le escuchó continuar.

“Al mismo tiempo, familias alrededor del mundo están siendo abrumadas por la desinformación a gran escala a través de los ‘medios de noticias’ y redes sociales, donde aquellos que difunden mentiras y miedo están creando dudas sobre las vacunas, que derivan en comunidades divididas y confianza erosionada”, explicó haciendo referencia a otro de los temas que le preocupan en esta nueva etapa de su vida.

“Este es un sistema que necesitamos acabar si queremos superar al Covid-19 y la aparición de nuevas variantes. El equipo de Oxford ha hecho su parte. Son héroes del más alto nivel, quienes nos han dado un instrumento para luchar contra esta enfermedad. Son el orgullo de nuestra nación, y estamos en una profunda deuda por su servicio. Para el resto de nosotros, incluyendo los gobiernos globales, líderes farmacéuticos y directores de negocios, tenemos que seguir haciendo nuestra parte. Eso incluye compartir la ciencia de la vacuna, apoyando y empoderando a los países en desarrollo con más flexibilidad. Donde naciste no tiene por qué afectar tu habilidad de sobrevivir, cuando la medicina y el conocimiento existen para mantenerte con vida y saludable”, continuó.

“Gracias, una vez más, Profesora Gilbert y Doctora Green, a quienes The Guardian ha llamado: ‘Dos extraordinarias personas que han logrado una extraordinaria proeza mientras lidian con el estrés cotidiano que conlleva ser mamá de tiempo completo, sostén de su hogar en un notoriamente inseguro y mal pagado campo’. Pero hoy no estamos honrando a dos personas ordinarias. Estas son dos personas excepcionales -con un equipo destacado- que son un baluarte para la humanidad”, finalizó el Príncipe.

