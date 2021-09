¿Qué hace una reina trabajando para Netflix?

Tiene uno de los calendarios más ocupados entre las familias reales y divide su tiempo entre su posición oficial y su posición como matriarca de los Glücksburg, por lo que nadie imaginaría que la Reina Margarita de Dinamarca estaría en busca de un trabajo. A sus 81 años se le ve todavía muy activa, pero no se pensaría que tendría muchos espacios para encontrar nuevos horizontes. Pero, demostrando que nunca es tarde para encontrar nuevos retos profesionales, la Reina Margarita se ha convertido en el nuevo fichaje de Netflix. Y no, no se trata de una labor de producción como la que realizarán los Duques de Sussex, sino que se ha arremangado la camisa y ha comenzado a trabajar como encargada de escenografía y vestuario de la cinta Ehregard.

La noticia fue dada a través del perfil oficial de Instagram de la Casa Real junto a una imagen en la que se ve a la Reina completamente entregada en su papel. “Cuando se estrene el próximo largometraje, Ehrengard, será Su Majestad, la Reina, quien estará detrás de la escenografía y el vestuario de la película”, comienza el mensaje que después explica, “Ehrengard está basada en la historia de amor e intriga de Karen Blixen y la película está dirigida por Bille August”.

Como toda una profesional la monarca explicó: “He tratado de interpretar el universo fantástico de Blixen en el desarrollo de los découpages y el vestuario, y espero ver la historia de Ehrengard cobrar vida en la película”. La Reina se refiere a la técnica en la que a través de recortes se realizan nuevas obras y en la que ella se adentró desde los años 90s. Esta técnica ha sido usada por la Reina para hacer la adaptación cinematográfica de algunos cuentos de hadas, además de la escenografía para algunas presentaciones de ballet. Y es que esto no es nuevo para la monarca que se ha desempeñado como escenógrafa y diseñadora desde hace años, siendo miembro honorario de la Asociación de Escenógrafos Daneses. Eso sí, no será hasta 2023 cuando la cinta sea estrenada a nivel internacional a través de Netflix.

Una mujer fuera de serie

A pesar de que en estos momentos es muy común pensar en los países nórdicos como los más avanzados en cuanto a equidad y feminismo se trata, la realidad es que sus casas reales tardaron en ponerse al corriente en estas situaciones. En estos países, las cosas no eran como en Reino Unido, donde desde hace años se habla de reinas al mando de las casas reales.

Es por esta razón que Margarita de Dinamarca rompió todos los moldes al convertirse en la primera monarca, después de que el 27 de marzo de 1953 el Acta de Sucesión diera a las mujeres el derecho de subir al trono -todavía con limitaciones de género-. Fue así que en 1971, Margarita II se convirtió en la primera soberana danesa. Y no fue sino hasta el 2009, cuando el Acta de Sucesión estableció que el primogénito es el que sucedería al trono sin importar su género.

Margarita es una mujer de intereses variados, después de realizar sus estudios en filosofía en la Universidad de Copenhague, en los años 60s estudió arqueología en la Universidad de Cambridge, y en esa misma década, estudio ciencias políticas en la Sorbona de París y también atendió a la London School of Economics. La monarca habla, además de su nativo danés, francés, sueco, inglés y alemán. En su juventud hizo un servicio voluntario en las fuerzas aéreas de su país y también tiene una relación con el ejército británico.

Su amor por el arte se enfatizó en los años 70s y desde entonces, su trabajo en distintas técnicas ha sido expuesto alrededor del mundo. ¿Será que esta cinta le gane su primera nominación al Oscar?

