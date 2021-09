Piers Morgan se anota un triunfo en su férrea batalla contra Meghan Markle

La entrevista de Meghan Markle y el Príncipe Harry con Oprah Winfrey causó olas, pero hubo algunas que nadie esperaba, como fue el caso de lo que sucedió con Piers Morgan. El más grande crítico de Meghan después de haber tenido una breve amistad con ella previo a su compromiso, no se contuvo la mañana siguiente a la transmisión, diciendo que no creía en absoluto lo que la Duquesa había dicho. Mientras ese capítulo de Good Morning Britain rompió sus récords de audiencia, Piers no anticipaba que el comentario le costaría su trabajo. No solo tuvo un enfrentamiento con uno de sus colaboradores al respecto, en el que abruptamente abandonó el programa al aire, sino que después se enteraría de que, supuestamente, Meghan personalmente había levantado una queja con la CEO de ITV, la televisora del show matutino y la que también transmitió la polémica entrevista. Esto fue la tormenta perfecta para que el británico abandonara permanentemente el show al negarse a retractarse de lo dicho. Lo que nadie esperaba es que más de cinco meses después, el órgano regulador de los medios británicos apoyaría a Morgan, apuntándole un triunfo en su férrea batalla contra Meghan.

En aquel momento se habló de que más de 57,000 personas levantaron una queja por los comentarios de Piers en el Ofcom, que es un órgano regulador de los medios, dedicado a investigar situaciones como ésta en Gran Bretaña. El asunto llegó a tales instancias que del otro lado del océano, cuando Sharon Osbourne decidió alzar la voz en favor de su amigo y excompañero, también fue despedida de The Talk en medio de un polémico despliegue. Parecía que ese era el final de este capítulo en los desencuentros de Piers y Meghan, pero esta mañana la historia dio un giro.

Ofcom dio a conocer esta mañana su resolución sobre el caso en un extenso documento de 97 páginas en el que ha exonerado a Morgan de las acusaciones en su contra. “Los comentarios del señor Morgan fueron potencialmente dañinos y ofensivos para los televidentes y reconocemos la fuerte reacción del público hacia ellos. Pero también tomamos en completa consideración la libertad de expresión. Bajo nuestras normas, las televisoras puedes incluir opiniones controversiales como parte de debates legítimos de interés público y las fuertes refutaciones al señor Morgan de parte de otros colaboradores proveyó de un importante contexto a los televidentes”, se lee en una parte del resumen del documento general.

“Ofcom tiene claro que, consistentemente con la libertad de expresión, el señor Morgan tenía derecho a decir que no creía las acusaciones de los Duques de Sussex y mantener y expresar sus fuertes puntos de vista que rigurosamente retaban su relato…La restricción de esas opiniones, en nuestro punto de vista, (serían) una restricción injustificada y escalofriante de la libertad de expresión tanto para la televisora como para la audiencia”, se lee en una parte del reporte.

La reacción de Morgan

En una extensa editorial para el Dailymail, en la que Morgan ha vuelto a recalcar que sigue sin creer las declaraciones de la pareja y que algunos puntos han sido de hechos comprobados falsos, como la supuesta boda tres días antes del enlace, Piers escribió: “Esto no se trata de mí o de Meghan Markle. Se trata de la libertad de expresión y el derecho de tener una opinión”. El periodista dice que de haber fallado en su contra, se habría limitado a los periodistas en cuanto a expresar su opinión en el futuro: “Esta maliciosa cultura de cancelación como ha sido definida, representa la más seria amenaza contra la democracia”. Para cerrar su texto, Morgan lanzó una pregunta: “¿Esto significa que me van a devolver mi trabajo?”.

