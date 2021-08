Con una selfie, Mette Marit demuestra que nada ha cambiado a 20 años de su boda

Fue el 25 de agosto del 2021 cuando en medio de una enorme expectación, los miembros de las distintas casas reales del mundo se dieron cita en Noruega, para la gran boda real de Mette-Marit con el Príncipe Haakon de Noruega. La Catedral de Oslo era el escenario perfecto para el enlace del Príncipe Heredero. Y no era para menos, pues este ‘sí, quiero’ representaba el triunfo de un amor que fue contra viento y marea. Su relación había sido todo un tema de conversación en toda Europa, enfrentándose a adversidades desde todos los frentes. Pero el Príncipe lo tenía claro, estaba dispuesto a renunciar a la corona, con tal de unir su vida a la del amor de su vida. Afortunadamente, esto no fue necesario, el Príncipe llegó al altar para esperar a Mette Marit, quien a dos décadas de aquel momento, sigue siendo la eterna compañera del Príncipe, aun cuando han tenido que sortear algunas otras mareas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Haakon y Mette Marit de Noruega celebran su aniversario hablando de su historia de amor en la radio

La triste pérdida que sufrió la familia de Mette-Marit y Haakon de Noruega

Dos décadas después de aquel enlace en el que la mirada de Europa se posó, los Príncipes han celebrado de una forma discreta. Lejos de las tiaras y largos vestidos que se lucieron aquel día, esta vez, en solitario, mirando hacia la cámara y en sus chamarras invernales, Mette Marit y Haakon posaron para una selfie con la que la Princesa ha celebrado su aniversario en redes sociales. Aunque esporádicamente, Mette Marit suele compartir uno que otro vistazo de su vida en su cuenta de Instagram, y no quiso dejar pasar desapercibida esta fecha tan especial para la pareja. En un día como éste, no hicieron falta muchas palabras, se limitó a escribir: “20 años” junto a un corazón morado.

La celebración ha tenido que ser más discreta que lo planeado, pues la gran fiesta con la que pensaban recordar su enlace tuvo que ser cancelada ante el diagnóstico positivo de Covid-19 de su hija, la Princesa Ingrid. Eso sí, antes de que esto sucediera, tuvieron la oportunidad de grabar el programa de radio Verano en P2 de la NRK, en donde hablaron abiertamente de su relación. El Príncipe que en su tiempo era considerado uno de los solteros más codiciados del mundo, narró cómo conoció a su mujer en el Festival Quart en 1999: “Me gustaba hablar con ella y me sentía seguro cuando estábamos juntos. El hecho de que tuviera un hijo pequeño me hizo darme cuenta de que no tenía miedo a asumir ese tipo de compromiso y responsabilidad”.

VER GALERÍA

La Princesa Ingrid Alexandra, positivo en Covid

Los tiempos difíciles de Mette Marit

Durante la entrevista, la Princesa habló también de la enfermedad que la ha mantenido alejada del ojo público en algunos momentos. "Durante el tiempo que he estado enferma, lo más importante para mí ha sido ser simplemente Mette. Y eso está bien. Saber que no tengo que definirme a mí misma solo como 'princesa heredera', sino que se primero me puedo permitir ser Mette. Y darme cuenta de eso ha sido muy bonito", dice la mujer de Haakon de Noruega, que padece fibrosis pulmonar crónica desde hace años.

Sobre su salud, también admite que la pandemia ha tenido su aspecto positivo durante la cuarentena: "Para mí, ha sido una oportunidad para tomarme un descanso, algo que no hubiera podido hacer de otra manera…Los días que he estado mal, he podido descansar sin tener mala conciencia. Y es extraño, porque me siento mejor que en muchos años", afirma.

VER GALERÍA