¿Se parece el Duque de Edimburgo de The Crown al verdadero? Se han filtrado las primeras imágenes de Jonathan Pryce dando vida al esposo de la Reina Isabel

La quinta temporada de The Crown ya está en producción, después de que la cuarta entrega fuera toda una sensación por la aparición de la Princesa Diana. Si aquella temporada provocó todo tipo de reacción, no todas positivas, ante las licencias literarias que se tomó la producción, parece que las últimas dos entregas de la afamada serie no serán diferentes y se espera que haya todo tipo de polémica alrededor de ella. Hace apenas unos días se presentaban las primeras imágenes de los actores que darán vida a Diana, Carlos y la Reina Isabel, pero los curiosos paparazzis han dado un vistazo a otros miembros del elenco que han ido resolviendo algunas incógnitas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Después de verla en The Crown, ¿cómo fue realmente la boda de Diana y Carlos?

Así fue en realidad el baile de Diana y Carlos que viste en The Crown

Aunque de forma oficial, la producción no ha dado a conocer ningún retrato de Jonathan Pryce interpretando al Duque de Edimburgo, en Stevenage, Reino Unido, la lente de los paparazzis pudo captar al actor recreando una de las escenas más características del marido de la Reina Isabel. Manejando su carruaje y rodeado del campo inglés, se vio a Jonathan, completamente enfundado en la indumentaria del Príncipe Felipe. Aunque ha de decirse que físicamente, los hombres tienen pocas similitudes, gracias al arte de la caracterización, los elementos de vestuario ayudaron para que se recordara al Duque, que falleció apenas hace unos meses a los 99 años.

A diferencia del Príncipe que manejaba su carruaje con sus fieles equinos, para poder lograr la toma tal como era necesaria, Jonathan ‘manejo’ un carruaje que era jalado por las grúas de cámaras, necesarias para captar de cerca sus reacciones. El lugar en donde se capturaron estas imágenes rodea la Knebworth House, que hará las del Castillo de Windsor en esta etapa de grabación que retratará la vida de la Familia Real británica en los 90s y 2000s.

VER GALERÍA

Antes de Pryce, el personaje del Duque de Edimburgo fue interpretado por Matt Smith -en su etapa joven- y Tobies Menzies -en la etapa madura del personaje-. No ha sido una sorpresa que Jonathan fuera capturado grabando una escena en carruaje, pues ha de recordarse que la actividad fue tan cercana al corazón del Duque que, en su funeral en abril pasado, toda su indumentaria formó parte de la procesión. El Duque comenzó con esta práctica en los años 70s, cuando a sus 50 años tuvo que dejar el polo por una molestia en la muñeca. Se sabe que Lady Louise Windsor, una de sus nietas menores, heredó los caballos del Príncipe así como su carruaje, pues ambos compartían la pasión por este deporte.

¿Qué opina el Príncipe Harry de The Crown?

¿Quién será quién en la nueva temporada de la serie?

Tal como ha sucedido en los repartos de las primeras temporadas que sufrieron un gran cambio conforme fue avanzando la edad de sus personajes, en esta ocasión se han anunciado ya algunos de los actores que darán vida a los Windsor en estas últimas dos entregas. El papel principal, el de la Reina Isabel, será interpretado por Imelda Staunton. La pareja que más dará de qué hablar en estos episodios, la de Diana y Carlos, será representada por Dominic West y Elizabeth Debicki. La Princesa Margaret será Lesley Manville y el Príncipe Andrés, James Murray.

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué temas tocará la serie en estas temporadas, debido a la temporalidad, se anticipa que será el momento más turbulento del divorcio de Diana y Carlos, además del terrible fallecimiento de la Princesa. También se sospecha que se hablará del divorcio de Andrés y Fergie, además de el reencuentro de Camila y Carlos.

VER GALERÍA