Los abogados de los Sussex niegan un descontento con la Reina

El océano de distancia no parece haber puesto final a los ires y venires en los rumores alrededor de los Duques de Sussex. Aunque el Príncipe Harry y Meghan Markle se encuentran de baja de maternidad tras la llegada de Lilibet, con apenas un par de apariciones a través de la página de su fundación en ocasiones especiales, como el cumpleaños de la Duquesa y su pronunciación ante la situación de Afganistán; pero esto no significa que no estén sujetos a nuevas especulaciones. La publicación de un fragmento de la reedición de su biografía, Finding Freedom, llevó a que se dijera que la pareja no estaba sorprendida de que ‘el Palacio no se hiciera responsable’ de lo que se dijo en la entrevista de Oprah. Ante esto, los tabloides británicos apuntaron a que se trataba de un ataque directo a la Reina Isabel tras su comentado comunicado tras la transmisión de la entrevista, algo que ha sido negado categóricamente por el equipo legal de los Sussex.

El fragmento que publicó People, dice: “Esas tres palabras los ‘recuerdos pueden variar’, no pasaron desapercibidas para la pareja, que una fuente cercana dice ‘no estaban sorprendidos’ de que no se tomara total responsabilidad. ‘Meses después y un poco de responsabilidad se ha tomar’, agregó un amigo de Meghan. ‘¿Cómo pueden seguir adelante sin esto?’”.

A pesar de que en ningún momento se menciona a la Reina, las palabras utilizadas hacen referencia al comunicado que la monarca dio a conocer tras la transmisión de la entrevista. “Toda la familia está triste de conocer la extensión completa de qué tan retadores han sido los últimos años para Harry y Meghan. Las situaciones comentadas, particularmente sobre la raza, son preocupantes. Aunque algunos de los recuerdos pueden variar, son tomados muy seriamente y serán tratados por la familia en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán muy queridos miembros de la familia”, fue lo que se dijo en el comunicado difundido por el Palacio de Buckingham.

Ante los titulares escandalosos sobre la postura de los Sussex, el Dailymail ha dado a conocer que el equipo legal de los Duques ha negado rotundamente que ese sea el sentir de la pareja. El equipo de Schillings dejó claro que es ‘falso y difamatorio’ el asegurar que la pareja ha reavivado su descontento con la Reina o sugerir que ellos han hecho alguna declaración sobre esta situación. Además, apuntaron a que los comentarios son de los autores del libro, Omid Scobie y Carolyn Durand, quienes no hablan por los Sussex y como apuntan en el libro, se basan en fuentes.

Debido a los titulares que comenzaron a correr al respecto, Omid Scobie -quien suele dar declaraciones con respecto a Meghan- escribió en su cuenta de Twitter: “Otra vez con esto, predeciblemente, las palabras ya han sido tergiversadas. Los comentarios hechos por una FUENTE (un detalle que algunos medios han obviado a propósito) eran sobre la falta de toma de responsabilidad de la institución real como un todo. No hay un ‘ataque’ contra la Reina en ninguna parte del libro”.

Otros detalles

El tabloide británico con el que Meghan ha tenido un fuerte desencuentro también apunta a que entre los extractos que publicará People se deja claro que Harry y Meghan no están arrepentidos de sus decisiones, además de revelar algunos detalles del regreso del Príncipe a Reino Unido. Según el libro, Harry tuvo la oportunidad de hablar con el Príncipe William en tres ocasiones distintas durante su viaje para el funeral del Duque de Edimburgo, y que pudo hablar brevemente con su padre después del servicio.

