¿Una reconciliación de Harry y William? Esto ha dicho Sarah Ferguson

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más dolorosos -o tal vez el más- de la partida de los Sussex de sus posiciones en la Familia Real británica, ha sido el distanciamiento entre el Príncipe William y el Príncipe Harry. Con una relación entrañable a lo largo de los años, los rumores de una ruptura comenzaron desde antes de que Harry y Meghan anunciaran su intención de separarse de sus posiciones, pero ha sido el menor de los hermanos el que ha hablado de la situación abiertamente, especificando que se encuentran en un momento de distancia, pero el amor sigue intacto. El regreso de Harry al funeral del Duque de Edimburgo marcó la primera pista de un acercamiento, después de la dura entrevista de los Sussex con Oprah, y después, la aparición de los hermanos en la develación de la estatua de la Princesa Diana dio un brillo de esperanza. Ha sido precisamente sobre este evento que Sarah Ferguson, tía de los Príncipes, ha hablado dejando abierta la posibilidad a una reconciliación.

Al referirse a aquella ocasión que estuvo marcada únicamente por la presencia de un puñado de personas por las medidas sanitarias de distanciamiento social, la Duquesa de York dijo a Australian Women’s Weekly: “La estatua trajo unidad y cercanía a la familia y estoy contenta de que mi leal amiga haya sido honrada de esta manera”.

A pesar de que Fergie no hizo referencia específica a los Príncipes, al hablar de unidad y cercanía de la familia, únicamente podía referirse a ellos. Ha de recordarse que contrario a los planes que se tenían para aquel día, en el jardín del Palacio de Kensington solamente pudieron estar William y Harry acompañados de los tres hermanos de la Princesa Diana, así como del equipo encargado de la realización de este rincón en honor a su madre.

Ésta no es la primera vez que Sarah habla de sus sobrinos, en sus recientes entrevistas alrededor del lanzamiento de su novela Her Heart for a Compass, ha hecho hincapié en que Diana estaría muy orgullosa, no solamente de Harry y William, sino también de sus respectivas esposas, para quienes no ha tenido más que halagos. “Estaría muy orgullosa de sus hijos y sus esposas”, dijo la Duquesa de York a People, al imaginar lo que sería de Diana de Gales en estos momentos, tras el que hubiera sido su cumpleaños 60, “Si estuviera sentada aquí conmigo ahora mismo, sé que diría ‘Estoy tan orgullosa de mis dos chicos y las maravillosas esposas que han elegido. Porque cada una ha encontrado su propia voz’”.

El distanciamiento entre los hermanos

Aunque mucho se ha dicho sobre lo que fue rompiendo la relación que parecía inquebrantable, ha sido recientemente que el historiador de la realeza, Robert Lacey, señaló un punto de quiebre específico. En su libro Battle of Brothers, el autor afirma que se dio una gran pelea entre los hermanos cuando el Príncipe William se enteró de las quejas de bullying que el equipo de trabajo empezó a poner en contra de Meghan -las cuales están siendo investigadas, aunque la Duquesa las ha negado en todo momento-. Ante esta situación, William habría sido quien decidiera dividir las oficinas de los Cambridge y los Sussex, que tras la boda real del 2018 habían trabajado juntos en el Palacio de Kensington. Según explica el autor, William estaba ‘horrorizado’ con lo que había escuchado, y uno de sus amigos apuntó a que el Duque de Cambridge fue el que tomó la decisión de no seguir compartiendo el mismo equipo.

Sobre su hermano, el Príncipe Harry dijo en entrevista con Oprah: “Amo a mi hermano. Hemos pasado por un infierno juntos”, fue lo primero que quiso responder, pero cuando Oprah no se quedó con esa respuesta y quiso saber cómo se encuentra la situación en este momento, dijo: “La relación ahorita es espacio, pero el tiempo lo cura todo”.

