‘Le mandé rosas por su cumpleaños 40', reveló el papá de Meghan

El cumpleaños 40 de Meghan Markle estuvo enmarcado por su reaparición pública tras haberse convertido en mamá por segunda vez. A través de un video difundido en la página de Archewell, desde la oficina de su casa, la Duquesa de Sussex aprovechó esta ocasión para difundir una iniciativa solidaria en la que pidió a 40 amigos a donar 40 minutos para asesorar a una mujer que estuviera por regresar al mundo laboral después de la crisis del Covid-19. En medio de toda esta actividad en la que recibió felicitaciones del otro lado del océano, con los mensajes de la Familia Real británica, hubo una persona más que quiso acercarse a ella por esta fecha, su padre, Thomas Markle.

En The Big Question, el padre de la Duquesa confesó que intentó acercarse a su hija a través de un gesto en su cumpleaños, pero este no fue correspondido. Según contó, envió un arreglo de rosas rojas con 2 amarillas que representaban a sus nietos, en este día tan especial: “Le desee un feliz cumpleaños y días más brillantes por delante pero no me respondió”.

Este envío no ha sido el único intento de acercamiento del padre de la Duquesa, pues no hace mucho declaró que incluso podría llegar a tomar acción legal para poder conocer a sus nietos, a quienes nunca ha visto. En un tono similar a este, durante la entrevista para el segmento de GB News, dijo: “Culpo a Harry de esto, mayormente. Harry tiene este dicho de: ‘Si ves a los paparazzi, estás acabado’. Me sorprende que Harry nunca se molestó en venir y visitarme, o pedirme permiso para casarse con mi hija. Estaba en el hospital, hablando con ellos desde el hospital, diciéndoles que no podía ir a la boda y no he hablado con ellos desde entonces. Eres un padre y tu hijo está en el hospital, ¿no te preocuparía si viven o mueren? No contestan o responden de ninguna manera. Ella ha cambiado, ya no es la hija que yo conocí. Mi hija era una persona mucho más amorosa de lo que es ahora”.

A la distancia, el padre de Meghan le envía sus felicitaciones

Sobre sus nietos, dijo: “La llamo Lili, esa es mi Lili. Es el nombre perfecto para ella. Pero no creo que Lilibet sea necesario, Lili es el nombre perfecto. Me gustaría verla, me encantaría verla. La quiero cargar, igual que a Archie”.

Qué ha dicho Meghan sobre su padre

Aunque la Duquesa ha sido completamente hermética sobre su nula relación con su familia paterna, durante su entrevista con Oprah aceptó hablar sobre su padre y sus medios hermanos (uno de ellos acaba de ser anunciado como parte del elenco de Big Brother VIP Australia). Aunque de los hijos mayores de su padre, dijo no conocerlos, al hablar de su padre se refirió a una traición. “No me siento cómoda hablando de gente a la que en verdad no conozco. Crecí como hija única, algo que todos los que crecieron alrededor de mí saben, y deseaba haber tenido hermanos. Me hubiera encantado tener hermanos”, dijo en la entrevista que dio la vuelta al mundo. Sobre las publicaciones de su media hermana dijo: “Siento que sería muy difícil hacer una ‘revelación’ cuando no me conoces. Esta es una situación muy diferente a la de mi papá. La traición viene de la gente con la que tienes una relación”.

La Duquesa habló de cómo previo a la boda le pidió a su padre que le dijera la verdad sobre lo sucedido con el paparazzi pagado, pero que él no pudo hacerlo. Meghan reveló que no se imaginaba nunca haciéndole algo similar a Archie ahora que era madre.

