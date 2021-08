Sí, el Príncipe Harry también pensó que sus malabares en el video de Meghan podrían verse raros

Tal como se anticipaba, el video de cumpleaños de Meghan Markle ha dado mucho de qué hablar. Con todo un trabajo de producción detrás, la Duquesa de Sussex no dejó ningún detalle al azar en este video en el que anunció la iniciativa altruista que decidió emprender por su cumpleaños 40x40 -en la que invitó a 40 de sus amigos a donar 40 minutos para hacer la de mentores con personas que buscan regresar al mundo laboral después de la crisis económica por la pandemia-. El simpático clip contó con distintas referencias y varias situaciones de un guion que trataba de emular una videollamada espontánea entre Meghan y Melissa McCarthy, y aunque con un papel incidental, el Príncipe Harry también hizo una aparición, de la que la comediante ha revelado más detalles.

En el video, mientras Melissa y Meghan están hablando, en algún momento aparece el Príncipe Harry en la ventana haciendo unos malabares, ante las carcajadas de la actriz y la aparente ‘sorpresa’ de la Duquesa. Sobre la escena, la protagonista de Bridesmaid ha revelado durante una charla de promoción de su show 9 Perfect Strangers de Hulu: “Ella está haciendo una cosa tan increíble para celebrar su cumpleaños 40. Me encanta como ella (dijo): ‘Oh, ¿qué puedo hacer para dar algo bueno y ayudar a algunas personas?’ Bueno, eso es increíblemente amable. Luego viene Harry y es como, ‘Puedo hacer malabares…’. Y luego fue como, ‘¿Va a ser raro si me paro afuera y hago malabares?’. Y yo respondí: ‘¡Raro pero me va a hacer verlo 5 millones de veces!’”.

Melissa no solamente reveló cómo se decidió esta aparición de Harry, sino que también se deshizo en halagos hacia ellos. “Fueron tan dulces y divertidos. Simplemente los encuentro muy inspiradores. Están forjando sus propias vidas. Están forjando las vidas para sus hijos. La forma en la que ella quiere celebrar sus 40 años al ayudar y empoderar otras mujeres. ¿Cómo no apoyas eso? No se toman en serio. Ella dijo, vamos a hacerlo de forma divertida y ver si podemos reunir más gente ayudando a más mujeres a regresar a la fuerza laboral…estuve muy complacida de ser parte de eso”, comentó.

Lo que no habíamos visto

Al finalizar el video original que dura un par de minutos, se puede ver al trío en algunos bloopers que se documentaron en la grabación y en ellos queda claro que Harry repitió un par de ocasiones su hazaña con las pelotas desde el jardín de su casa. Otra curiosidad que puede haber pasado desapercibida para algunos es que mientras estás en el sitio de Archewell, si pasas un buen tiempo ahí, aparece una pestaña que apunta: “No encanta tenerte aquí, pero nos preocupa el tiempo de pantalla. ¿Por qué no te tomas un descanso? Aquí estaremos”. Haciendo énfasis en las preocupaciones de los Sussex del uso de internet, algo que ha sido muy hablado, específicamente por Harry. Para muestra de esto está la todavía ausencia de los Sussex de redes sociales, usando el sitio de Archewell como su nuevo canal de comunicación.

Sorprendentemente, el video del cumpleaños de la Duquesa no ha sido replicado en las plataformas habituales como Youtube o en cualquiera de las redes, sino que únicamente puede verse dentro del sitio de su organización benéfica. Esto no ha sido un impedimento para que los 40 amigos de Meghan se unieran a la iniciativa, pero no solamente ellos, sino muchas personas más que han seguido su ejemplo.

