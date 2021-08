El collar de constelaciones de Meghan y sus secretos

El cumpleaños 40 de Meghan Markle sirvió para que tuviera su triunfante reaparición. En un ambiente completamente controlado, desde su residencia en Montecito, California, la Duquesa de Sussex regresó al foco público a través de un video en el que anunciaba que celebraría su cumpleaños 40 con una buena obra. La esposa del Príncipe Harry convocó a 40 de sus amigos a donar 40 minutos para asesorar a las mujeres que están buscando regresar al ámbito laboral después de la crisis derivada del Covid-19. Por supuesto, no solo el mensaje que fue entregado a través de un divertido guion en el que también participó Melissa McCarthey, sino que cada detalle -que estuvo perfectamente cuidado por Meghan- llamó la atención, y como suele hacer, su joyería envió su propio mensaje.

Con la intención de que se viera un momento ‘relajado y natural’ en casa, Meghan recurrió a su versión más casual, incluso con un suéter sobre los hombros. Pero lo que llamó especialmente la atención fue el collar que lució gracias a la sencilla tank top blanca que llevaba. A lo largo de su relación con el Príncipe Harry, Meghan ha recurrido a la joyería para enviar mensajes y en este caso no fue la excepción. Se le vio llevando un collar que rápidamente fue localizado como uno de ‘constelaciones’ de Logan Hollowell. Y es que en él, los dijes representaban las constelaciones de Tauro y Géminis, los signos zodiacales de Archie y Lilibet.

Se trata de un diseño que se ha vuelto muy popular entre la sociedad californiana. Disponibles en oro, plata y oro rosado cada uno de los collares está hecho con diamantes o zafiros blancos y puede elegirse el largo de la cadena para llevarlos como Meghan, en un estilo layering. La constelación de géminis tiene un precio de 1,785 dólares (alrededor de $35,565 pesos mexicanos), mientras que la de tauro se puede conseguir por 1,600 dólares (aproximadamente $31,879 pesos mexicanos).

Por supuesto, la elección de la marca tampoco fue al azar. Se trata de una firma angelina que se dedica a la realización artesanal de joyas con oro reciclado y gemas éticamente extraídas de alrededor del mundo. En su sitio informan que cada pieza está creada con gemas elegidas a través de la ‘intuición y vibra que Logan recibe de cada piedra y su belleza’, todos estos aspectos muy atractivos para la Duquesa.

El resto del look

Con cada una de las piezas de la imagen elegida con lupa, el look de Meghan no fue dejado a la suerte. Aunque al estar sentada apenas y se alcanzaba a ver lo que llevaba, eligió un look monocromático en tonos neutros que combinara a la perfección con la decoración de su oficina. Pantalones blancos, un conjunto de tank top tejido de 395 dólares (aproximadamente $7,873 pesos mexicanos) y suéter de cashmere por encima de los hombros de 795 dólares (alrededor de $15,846 pesos mexicanos) ambos de Co Collection -otra firma angelina-, fueron los elementos perfectos para dar la sensación de estar ‘como en casa’. El toque chic lo daban sus tacones Gianvito Rossi en color tabaco.

Además de sus comentados collares, se pudo ver que en la mano izquierda llevaba un brazalete Love de Cartier en oro que hacía juego con un reloj Tank de la misma firma, además de una sencilla pulsera de Jen Meyer de $65,775 pesos mexicanos. Y como suele hacer cuando se trata de un mensaje de importancia, llevó la melena en un moño bajo con algunos mechones estratégicamente sueltos para dar la sensación de relajación.

